Τα πράγματα έχουν… ξεφύγει στη Ρεάλ Μαδρίτης, που τοποθετήθηκε για το «χοντρό» επεισόδιο ανάμεσα σε Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί.

Τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης θυμίζουν… ρινγκ! Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί είχαν ένα «χοντρό» επεισόδιο που κράτησε για συνολικά δύο ημέρες.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν μία έντονη αψιμαχία, μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα που έγινε στην προπόνηση της Τετάρτης (06/05).

Η ένταση αντί να «σβήσει» συνεχίστηκε κανονικά και στα αποδυτήρια, μέχρι και που αποχώρησαν όλοι από το προπονητικό κέντρο.

Πολλοί θα περίμεναν, πως οι δύο ποδοσφαιριστές θα το έχουν… ξεχάσει την επόμενη μέρα. Όμως, μόνο αυτό δεν έγινε!

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε αρνήθηκε να κάνει χειραψία με τον συμπαίκτη του στην αρχή της προπόνησης την Πέμπτη (07/05).

Παράλληλα, ο Ουρουγουανός μέσος έκανε πολλά σκληρά μαρκαρίσματα, με τον Ορελιέν Τσουαμενί να αποκομίζει και έναν τραυματισμό από αυτά.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής εκνευρίστηκε και τότε ήταν που άρχισε μία έντονη αψιμαχία. Αρκετοί παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης μπήκαν στη… μέση, ώστε να βάλουν «τέλος» στον καυγά των δύο ποδοσφαιριστών.

Όπως έγινε γνωστό από την ίδια τη Ρεάλ Μαδρίτης τελικά ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έχει « κρανιοεγκεφαλική κάκωση».

🚨 BREAKING: Fede Valverde suffered a traumatic brain injury and will MISS El Clásico.



“The tests carried out today on our player Fede Valverde by the Real Madrid Medical Services, he has been diagnosed with a traumatic brain injury”.



Αυτόματα αυτό σημαίνει πως θα χάσει το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα (10/05, 22:00), ενώ θα μείνει εκτός δράσης για 10-14 ημέρες!

Την ίδια ώρα, η «βασίλισσα» ενημέρωσε τους πάντες πως έχει ξεκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες, για να υπάρξουν τιμωρίες και για τις δύο πλευρές.

Μένει να φανεί ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις της «βασίλισσας». Όμως, μοιάζουν σχεδόν σίγουρες οι «βαριές» κυρώσεις και για τους δύο ποδοσφαιριστές.

🚨 BREAKING: Real Madrid statement.



“Real Madrid announce that, following the events that took place this morning, the club has decided to open disciplinary proceedings against our players Fede Valverde & Aurélien Tchouaméni”.



Αναλυτικά, η τοποθέτηση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι μετά τα γεγονότα που συνέβησαν σήμερα το πρωί στην προπόνηση της πρώτης ομάδας, αποφάσισε να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί.

Ο σύλλογος θα ανακοινώσει τις αποφάσεις και για τις δύο υποθέσεις στον σωστό χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες».