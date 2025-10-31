Ο Λουίς Μίγια «έπαιξε» πολύ στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν προχώρησε ποτέ και η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει εξαιρετικά για τον Ισπανό χαφ!

Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και το περασμένο, πολλά ήταν τα ονόματα που «έπαιξαν» στα ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων. Ένα από αυτά ήταν και ο Λουίς Μίγια, ο οποίος «ακούστηκε» πολύ έντονα για μία πιθανή μετακίνηση στον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, ποτέ δεν υπήρξε deal ανάμεσα στη Χετάφε και τους «ερυθρολεύκους» και ο Ισπανός χαφ παρέμεινε στην Ανδαλουσία.

Την ώρα, που o 31χρονος διανύει μία αρκετά καλή σεζόν και είναι ο πρώτος «δημιουργός» στη La Liga στην εκκίνηση της σεζόν!

Η πρωτιά του Λουίς Μίγια

Ο Λουίς Μίγια στα πρώτα 10 ματς της διοργάνωσης δεν έχει χάσει δευτερόλεπτο!

Γεγονός, που δείχνει το πόσο πολύ τον έχει «ανάγκη» η ομάδα του. Μέχρι στιγμής έχει στο Sofascore μέσο όρο βαθμολογίας στο 7.10, το δεύτερο καλύτερο της Χετάφε!

Τι είναι αυτό, που τον έχει κάνει να «ξεχωρίσει»; Τα όσα κάνει στο δημιουργικό κομμάτι!

Ένας σύγχρονος box-to-box μέσος: Ποιος είναι ο Λουίς Μίγια, που στοχεύει ο Ολυμπιακός; Ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φαίνεται πως έχουν προκρίνει την περίπτωση του Λουίς Μίγια για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ποιο είναι το προφίλ του 30χρονου Ισπανού;

Έχει «φτιάξει» επτά μεγάλες ευκαιρίες, έχει δύο πάσες-κλειδιά ανά ματς, ενώ έχει και τις περισσότερες επιτυχημένες πάσες ανά παιχνίδι (32.7).

Και όλα αυτά, ενώ έχει μοιράσει πέντε ασίστ! Αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, καθώς είναι στην κορυφή της La Liga!

Κι όμως, ο Λουίς Μίγια «ξεπερνάει» παίκτες όπως ο Λαμίν Γιαμάλ, Βινίσιους, αλλά και όλους τους «αστέρες» των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο!

Προφανώς και μιλάμε για ένα αρκετά πρώιμο στάδιο της σεζόν, όμως είναι άξια αναφορά τα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα.