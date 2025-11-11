Η ισπανική ομοσπονδία έβγαλε «αιχμηρή» ανακοίνωση, λόγω της απουσίας του Λαμίν Γιαμάλ, εν όψει των ερχόμενων αγώνων της.

Η κατάσταση μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της ισπανικής ομοσπονδίας, δεν λέει να… ηρεμήσει. Ο Λαμίν Γιαμάλ αποτέλεσε ξανά την αιτία, ώστε να «ανοίξει» νέα… κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως έγινε γνωστό, ο νεαρός ποδοσφαιριστής τέθηκε εκτός αποστολής της «φούρια ρόχα», για τα ματς με Γεωργία (15/11, 19:00) και Τουρκία (18/11, 21:45), στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 18χρονος δεν θα συμπεριληφθεί στις επιλογές του Ντε Λα Φουέντε, λόγω μιας απροσδόκητης ιατρικής παρέμβασης από την πλευρά των Καταλανών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της RFEF. Οι γιατροί της ομοσπονδίας ενημερώθηκαν την Δευτέρα (10/11) ότι ο Λαμίν Γιαμάλ υποβλήθηκε νωρίτερα το πρωί σε μια «επεμβατική θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων» για να λύσει προβλήματα στην ηβική του χώρα.

Ο Αρτέτα θα παλέψει για να μην γίνει ο Ντάουμαν, ο «Γιαμάλ της Άρσεναλ» Κάποιοι τίτλοι που είναι must και γιατί ο Μικέλ Αρτέτα να μην θέλει για τον Μαξ Ντάουμαν, αυτόν του «Γιαμάλ της Άρσεναλ».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η εθνική ομάδα έλαβε τη σχετική ιατρική πληροφόρηση το βράδυ της ίδιας ημέρας, με την οποία ξεκαθαρίζεται πως ο νεαρός θα πρέπει να απέχει από τις προπονήσεις για 7 έως 10 ημέρες.

Η ομοσπονδία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο η Μπαρτσελόνα διαχειρίστηκε την κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία και η ασφάλεια του παίκτη είναι υψίστης σημασίας.

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía.



ℹ️ Leer más: https://t.co/atDKuEHhN4 #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/18d34HtQdJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2025

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ισπανικής ομοσπονδίας:

«Οι Ιατρικές Υπηρεσίες της RFEF επιθυμούν να εκφράσουν την έκπληξη και τη δυσαρέσκειά τους, αφού ενημερώθηκαν στις 13:47 τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, την ημέρα έναρξης της επίσημης προετοιμασίας με την εθνική ομάδα, ότι ο ποδοσφαιριστής Λαμίν Γιαμάλ είχε υποβληθεί το ίδιο πρωί σε επεμβατική διαδικασία ραδιοσυχνότητας για τη θεραπεία ενοχλήσεων στην ηβική περιοχή.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ιατρικού επιτελείου της Εθνικής Ομάδας, το οποίο έλαβε γνώση των λεπτομερειών μόνο μέσω αναφοράς που παραλήφθηκε στις 22:40 το προηγούμενο βράδυ και η οποία ανέφερε ιατρική σύσταση για ανάπαυση διάρκειας 7-10 ημερών.

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, και δίνοντας προτεραιότητα ανά πάσα στιγμή στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία του παίκτη, η Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έλαβε την απόφαση να αποδεσμεύσει τον ποδοσφαιριστή από την τρέχουσα κλήση.

Εμπιστευόμαστε ότι θα αναρρώσει πλήρως και του ευχόμαστε ταχεία και ολική ανάρρωση».