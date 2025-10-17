Ο Λαμίν Γιαμάλ θα σταματήσει να «μοιράζει» αυτόγραφα και ο λόγος της απόφασής του, είναι αρκετά ασυνήθιστος στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ξανά στο επίκεντρο, για μη ποδοσφαιρικούς λόγους, και συγκεκριμένα, για τα αυτόγραφά του!

Παρότι μόλις 18 ετών, οι ποδοσφαιρικές του ικανότητες και όσα κάνει με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα τον έχουν μετατρέψει ήδη σε ένα σούπερ σταρ, παγκόσμιου βεληνεκούς.

Οι εμπορικές συμφωνίες που «κλείνει» διαρκώς αυξάνονται και μία από αυτές βάζει «φρένο» στα αυτόγραφα που μοιράζει.

❗️Lamine Yamal is not going to sign autographs for now. He is pending the outcome of the commercial deal which would mean monetizing his signature like American sports stars do.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/gAD4OCG2p7 — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 17, 2025

Όπως αποκάλυψε η Mundo Deportivo, ο Ισπανός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα αναμένεται να υπογράψει εμπορική συμφωνία με εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της πώλησης ενδυμάτων και εμπορευμάτων αστέρων του αθλητισμού με την υπογραφή τους.

Προφανώς, σε αυτό το deal έχει δώσει τη συγκατάθεσή της και η Μπαρτσελόνα, εξασφαλίζοντας έναν αριθμό υπογραφών του Λαμίν Γιαμάλ, για διάφορους σκοπούς και υποχρεώσεις προς τρίτους.

🚨 Lamine Yamal has stopped signing his autograph on shirts for fans because he is considering selling his autograph. 🇪🇸✍️😱



The Spanish teenager is close to an agreement with a company specialising in the sale of clothing and merchandise related to sports stars. 💰



Yamal has… pic.twitter.com/JGBue56DYN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 17, 2025

Αυτοβούλως, πάντως, ο νεαρός άσος θα περιοριστεί σε φωτογραφίες με το κοινό.

Η συμφωνία ακόμη δεν έχει υπογραφεί, αλλά η ολοκλήρωσή της είναι κοντά.

Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ίσως μοιάζει ασυνήθιστη, αλλά στον κόσμο του NBA, είναι «must». Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.