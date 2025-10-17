Ο Λαμίν Γιαμάλ ξανά στο επίκεντρο, για μη ποδοσφαιρικούς λόγους, και συγκεκριμένα, για τα αυτόγραφά του!
Παρότι μόλις 18 ετών, οι ποδοσφαιρικές του ικανότητες και όσα κάνει με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα τον έχουν μετατρέψει ήδη σε ένα σούπερ σταρ, παγκόσμιου βεληνεκούς.
Οι εμπορικές συμφωνίες που «κλείνει» διαρκώς αυξάνονται και μία από αυτές βάζει «φρένο» στα αυτόγραφα που μοιράζει.
Όπως αποκάλυψε η Mundo Deportivo, ο Ισπανός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα αναμένεται να υπογράψει εμπορική συμφωνία με εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της πώλησης ενδυμάτων και εμπορευμάτων αστέρων του αθλητισμού με την υπογραφή τους.
Προφανώς, σε αυτό το deal έχει δώσει τη συγκατάθεσή της και η Μπαρτσελόνα, εξασφαλίζοντας έναν αριθμό υπογραφών του Λαμίν Γιαμάλ, για διάφορους σκοπούς και υποχρεώσεις προς τρίτους.
Αυτοβούλως, πάντως, ο νεαρός άσος θα περιοριστεί σε φωτογραφίες με το κοινό.
Η συμφωνία ακόμη δεν έχει υπογραφεί, αλλά η ολοκλήρωσή της είναι κοντά.
Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ίσως μοιάζει ασυνήθιστη, αλλά στον κόσμο του NBA, είναι «must». Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.