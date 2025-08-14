Ορατό είναι το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο ο Έρικ Λαμέλα και να επιστρέψει στη Σεβίλλη, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού!

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Έρικ Λαμέλα.

Οι δύο πλευρές, μετά από έναν χρόνο κοινής πορείας είπαν «αντίο», παρά το γεγονός πως η αρχική τους συμφωνία τους έφτανε στο «τέλος» το καλοκαίρι του 2028.

Το «διαζύγιο» ήρθε σε καλό κλίμα, με τον Αργεντίνο να λαμβάνει περίπου τα μισά χρήματα, από όσα ήταν να πάρει, μόνο για την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, θα εισπράξει ένα ποσό, λίγο κάτω από το 1.500.000 ευρώ.

Πλέον, στα 33 του είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ωστόσο, ορατό είναι το ενδεχόμενο να «κρεμάσει» και τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια!

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει ο δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Σύμφωνα με ανάρτησή του, ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός θα πει «αντίο» στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά θα παραμείνει στο… ποδόσφαιρο.

Πώς θα το κάνει αυτό; Επιστρέφοντας στην Ισπανία και συναντώντας τον Ματίας Αλμέιδα στην καινούργια του δουλειά στη Σεβίλλη!

Κι όμως, ο Αργεντίνος δημοσιογράφος αναφέρει ότι θα μπει στο τεχνικό επιτελείο του πρώην προπονητή της ΑΕΚ.

Οι δύο τους συνεργάστηκαν την περασμένη σεζόν, με τον Έρικ Λαμέλα να παίρνει μέρος σε 31 αγώνες έχοντας έξι τέρματα και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο:

«Ο Έρικ Λαμέλα θα μπει στο προπονητικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

Ο μέσος έλυσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο και θα αναλάβει μια νέα πρόκληση στην ομάδα όπου έπαιζε προηγουμένως».