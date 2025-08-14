Ο Έρικ Λαμέλα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ΑΕΚ. Ποιο είναι το ποσό της αποδέσμευσής του;

Ήταν ήδη γνωστό εδώ και αρκετό καιρό πως ΑΕΚ και Έρικ Λαμέλα θα «τραβήξουν» διαφορετικούς δρόμους.

Το απόγευμα της Πέμπτης (14/08) έγινε γνωστή η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός είχε υπογράψει ως ελεύθερος την περασμένη σεζόν, αλλά μετά από έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα λέει «αντίο». Πριν από λίγες εβδομάδες είχε ταξιδέψει κανονικά στην Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ωστόσο, δεν πήρε μέρος στις προπονήσεις, ούτε στα φιλικά. Επομένως, ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να τον αφήσει εκτός λίστας για τα παιχνίδια της Ευρώπης.

Στη μία σεζόν που έπαιξε με τα «κιτρινόμαυρα» πήρε μέρος σε 31 αγώνες έχοντας έξι τέρματα και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Να υπενθυμίσουμε, πως οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει για συμβόλαιο τριών χρόνων, με ετήσιες απολαβές 2.500.000 ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, μετά το «διαζύγιο» που ήρθε σε θετικό κλίμα, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής θα λάβει ως «αποζημίωση» ένα ποσό λίγο κάτω από 1.500.000 ευρώ.

Δηλαδή, θα εισπράξει περίπου τα μισά χρήματα, από όσα θα έπαιρνε μόνο για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά, το «αντίο» της ΑΕΚ:

«Έρικ, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε».