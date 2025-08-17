Η Πάφος ετοιμάζεται να πυροδοτήσει κι άλλη «βόμβα» με ΤΕΡΑΣΤΙΟ όνομα.

Ήταν να μην ανοίξει η όρεξη των ανθρώπων στην Πάφο που έχουν βάλει στόχο να ακουστούν σε όλη την Ευρώπη. Αγωνιστικά και όχι μόνο.

Οι πρωταθλητές Κύπρου που έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στα playoffs του Champions League και οραματίζονται την League Phase (θα γίνουν η τρίτη ομάδα από το Νησί της Αφροδίτης που μπαίνουν στους ομίλους αν τα καταφέρουν) δεν σταματάνει στον έναν σταρ. Θέλουν κι άλλον.

Λίγες ημέρες αφότου απέκτησαν τον άλλοτε άσο της Τσέλσι και της Άρσεναλ Νταβίντ Λουίζ, έχουν βάλει στο…. μάτι και τον Έντισον Καβάνι σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα.

Οι ιδιοκτήτες της ομάδας έχουν «γλυκαθεί» με την πορεία της Πάφου που ετοιμάζεται για την Ευρώπη και από Φθινόπωρο και μοιάζουν διατεθειμένοι για μεγάλες υπερβάσεις. Ακόμα και του μεγέθους του «Matador». Ο Καβάνι ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς, όμως δεν αποκλείεται να μείνει ελεύθερος και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο, η Πάφος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον βετεράνο Ουρουγουανό στράικερ.

Ένας «φονιάς» των γηπέδων με πολύ βαρύ και σπουδαίο βιογραφικό. Ο Καβάνι έχει ματώσει τα δίχτυα με τις φανέλες των Νάπολι, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μεταξύ άλλων.

Στα 38 του, συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα στην Αργεντινή, έχοντας συμβόλαιο μέχρι το 2026 με την Μπόκα Τζούνιορς. Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται να ελευθερωθεί και σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει αισιοδοξία στο γειτονικό νησί πως μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πολύ σπουδαίο από κάθε άποψη deal.

Έντισον Καβάνι και Νταβίντ Λουίζ, έχουν συνυπάρξει στην Παρί Σεν Σερμέν τη διετία 2014-16, πριν ο Βραζιλιάνος σέντερ μπακ αποχωρήσει για τη δεύτερη θητεία του στους «μπλε».