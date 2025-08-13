H Πάφος έχει «τρελάνει» τους πάντες και «βλέπει» το «όνειρο» του Champions League, με «μαέστρο» έναν… μαθητή του Ουνάι Έμερι.

To 2024 πρώτη κατάκτηση τροπαίου, με το Κύπελλο στην Κύπρο. Το 2025 πρώτο πρωτάθλημα και Νταβίντ Λουίζ στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού.

Η Πάφος ζει ονερικές στιγμές, ωστόσο, τώρα είναι αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη «πρόκληση» της ιστορίας της!

Μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ άφησε εκτός και την Ντιναμό Κιέβου και πλέον είναι στα Play Offs του Champions League.

Όμως, το έργο της παραμένει δύσκολο, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Μία ομάδα, που συχνά-πυκνά έχει παρουσία στους ομίλους των «αστεριών».

Ωστόσο, πόσοι γνωρίζουν ποιος είναι ο «μαέστρος» της κυπριακής ομάδας; Μιλάμε για έναν άνθρωπο, που έχει περάσει από Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ στο πλευρό του Ουνάι Έμερι!

Credits: dpa picture alliance / Alamy Stock Photo

Ο «μαθητής» του Ουνάι Έμερι

Ο λόγος για τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ο οποίος από το 2023 έχει αναλάβει την Πάφο.

Στα νιάτα του ήταν ποδοσφαιριστής. Ωστόσο, ένας τραυματισμός τον ανάγκασε να σταματήσει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 33 ετών.

Έκτοτε βρέθηκε στο πλευρό του Ουνάι Έμερι, μιας και ήταν ένας από τους πιο «πιστούς» του συνεργάτες.

Μαζί πέρασαν 23 ολόκληρα χρόνια, σε Αλμερία, Βαλένθια, Σπαρτάκ Μόσχας, Σεβίλλη, Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ!

Όπως καταλαβαίνει κανείς, οι δύο τους πανηγύρισαν πολλούς τίτλους, με highlights τις τρεις κατακτήσεις του Europa League.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο το 2020 αποφάσισε να… τραβήξει τον δικό του δρόμο. Ανέβασε τα… μανίκια του και ανέλαβε το «τιμόνι» της Ίμπιζας. Στη συνέχεια είχε ένα σύντομο πέρασμα από τη Ρεάλ Σαραγόσα, ώσπου το 2023 ήρθε μία νέα πρόκληση στην Κύπρο για την Πάφο!

Το πρόσημό του είναι -άκρως- θετικό, μιας και είναι «υπεύθυνος» για τους πρώτους δύο τίτλους στην ιστορία του κλαμπ!

Και πλέον, θέλει να «ζήσει» τη μοναδική εμπειρία της League Phase του Champions League. Το αν τα καταφέρει κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως έχει προκαλέσει «θόρυβο» με τη δουλειά του!