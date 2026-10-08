Ο Νίκο Κόβατς αναφέρθηκε στον χρόνο συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Εθνική Ελλάδας, ενώ μίλησε και για τον ρόλο του ομοσπονδιακού προπονητή.

Αρκετή συζήτηση είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Εθνική, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ξεκαθαρίζει, πριν από το παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα, πως δεν υπήρχε κανένα αίτημα από την Ντόρτμουντ για ειδική διαχείριση.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Νίκο Κόβατς, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου εν όψει της αναμέτρησης των Βεστφαλών με την Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική του Bundesliga.

Ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ τόνισε πως ο Καρέτσας αγωνίστηκε περισσότερο με την Εθνική Ελλάδας, απ’ όσο υπολόγιζαν οι άνθρωποι του γερμανικού συλλόγου.

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, κατανοεί πλήρως τον ρόλο ενός ομοσπονδιακού προπονητή και τις απαιτήσεις που υπάρχουν από εκείνον, δείχνοντας έτσι σεβασμό στις αποφάσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Ως εκ τούτου, θέλει κανείς να χρησιμοποιεί τους καλύτερους παίκτες. Ο Κώστας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο απ’ όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από ίωση», ανέφερε ο Νίκο Κόβατς, μιλώντας για τον χρόνο συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καρέτσα.