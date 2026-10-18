Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στάθηκε ξανά άτυχος για την Ντόρτμουντ και μία εικόνα του από το αεροδρόμιο φέρνει έντονο «πονοκέφαλο» στους Βεστφαλούς για την κατάστασή του.

Μόλις οκτώ λεπτά κατάφερε να αγωνιστεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, στην αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Βερολίνο, κόντρα στην Ουνιόν (17/10, 0-0).

Ο Έλληνες μεσοεπιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο 62ο λεπτό, όμως στο 70’ πέρασε ξανά εκτός, αποχωρώντας ως τραυματίας, καθώς φάνηκε να έχει γυρίσει τον αστράγαλό του.

Όπως αναφέρει η «Ruhr Nachrichten», ο Καρέτσας εθεάθη να μετακινείται με πατερίτσες κατά την αποβίβασή του από το αεροσκάφος το βράδυ του Σαββάτου (17/10), όντας ο τελευταίος που αποχώρησε από την αποστολή της Ντόρτμουντ, κατά την επιστροφή στη Βεστφαλία.

🩼 Dem #BVB droht ein wochenlanger Ausfall von Konstantinos #Karetsas. Nach der Rückkehr aus #Berlin ist der Offensivspieler auf Krücken unterwegs (RN+): https://t.co/xp6ZJxlrXJ — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) October 18, 2026

Έκδηλη είναι, πλέον, η ανησυχία για απουσία αρκετών εβδομάδων από τους αγωνιστικούς χώρους, ίσως έως και τα μέσα Νοεμβρίου, εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στα επερχόμενα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας, απέναντι στην Ολλανδία (13/11) στο Άμστερνταμ, αλλά και στη Σερβία (16/11) στον Βόλο, στο πλαίσιο του Nations League.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, ανέφερε: «Θα χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστώσουμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια διάγνωση».

Ενώ ο Νίκο Κόβατς, προπονητής του Κωνσταντίνου Καρέτσα, τόνισε: «Πρέπει τώρα να δούμε αν πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό ή όχι. Ελπίζω, φυσικά, πως όχι. Είναι πολύ δυσάρεστο. Στενοχωριέμαι για το παιδί, που αυτή την περίοδο σίγουρα δεν έχει την τύχη με το μέρος του».