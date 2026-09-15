Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται πως επανέρχεται κανονικά, αφήνοντας πίσω το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε αγχώσει τους πάντες στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ (08/09, 3-2) στο Champions League, όταν είχε νιώσει αδιαθεσία και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια.

Ωστόσο, καθώς φαίνεται, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός έχει αφήσει οριστικά πίσω του την συγκεκριμένη περιπέτεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «BILD», ο διεθνής 18χρονος εξτρέμ της Ντόρτμουντ έχει επιστρέψει πλέον στις ατομικές προπονήσεις και διανύει το τελικό στάδιο για την πλήρη επανένταξή του στο κανονικό πρόγραμμα. Στο στρατόπεδο της γερμανικής ομάδας επικρατεί μεγάλη ανακούφιση, καθώς ξεπεράστηκε η έντονη ανησυχία που είχε προκληθεί πριν από λίγες εβδομάδες.

Konstatinos Karetsas esteve hoje no Signal Iduna Park para acompanhar e apoiar o Borussia Dortmund na vitória sobre o Paderborn.



A boa notícia é que o técnico Niko Kovač confirmou que Karetsas já iniciou trabalhos individuais após o susto contra o Villarreal. pic.twitter.com/hPEvMwcwx0 — Bundesliga Insider (@BundesInsider) September 12, 2026

Όπως περιέγραψε ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μπουκ, ο νεαρός μεσοεπιθετικός είχε περάσει μια δύσκολη στιγμή που προκάλεσε αναστάτωση και φόβο σε όλους, καθώς αρχικά δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει καθαρά. Ωστόσο, ο αθλητικός διευθυντής Λαρς Ρίκεν επιβεβαίωσε πως μετά από πλήρη ιατρικό έλεγχο τριών ημερών δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα.

Ο Καρέτσας, ο οποίος βρέθηκε ξανά στο «Signal Iduna Park» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Πάντερμπορν (12/09, 3-0), λαμβάνει τη χαρά και την υποστήριξη του συλλόγου για την επιστροφή του. Η Ντόρτμουντ παρακολουθεί πλέον στενά την ανταπόκρισή του στις προπονήσεις, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την επικείμενη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη.