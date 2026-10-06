Από το 2003 το Golden Boy έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ένα βραβείο που δημιούργησε η «Tuttosport» και κάθε χρόνο πηγαίνει στον καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή.
Λιονέλ Μέσι, Σεσκ Φάμπρεγας, Πολ Πογκμπά, Κιλιάν Εμπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ είναι μονάχα μερικοί από όσους το έχουν κατακτήσει!
Η φετινή «τελική φάση» έχει έντονο ελληνικό «χρώμα». Ο λόγος; Οι Μπάμπης Κωστούλας και Κωνσταντίνος Καρέτσας.
ΟΙ δύο νεαροί ποδοσφαιριστής είναι στην τελική 25άδα του βραβείου, μαζί με σπουδαία ταλέντα.
Για έναν «τίτλο» που παλαιότερα έχει πάει στα χέρια δύο ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα!
Οι δύο «Έλληνες» με το Golden Boy
Θα πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο στη διετία 2015-2016. Τότε, δύο παίκτες που μεταγενέστερα ήρθαν στα μέρη μας είχαν «ξεχωρίσει»!
Ποιοι ήταν αυτοί; Η αρχή έγινε με τον Άντονι Μαρσιάλ. Σε ηλικία μόλις 20 ετών είχε αφήσει άφωνους τους πάντες, με τα όσα έκανε στη Μονακό.
Γι’ αυτό και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβγαλε από τα ταμεία της 60.000.000 ευρώ, για να τον αποκτήσει. Χάρη στα «πεπραγμένα» του το Golden Boy έφτασε στα χέρια του, για να τον «διαδεχτεί» ακόμα ένας «Έλληνας».
Ο Ρενάτο Σάντσες την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν.
Στο μακρινό 2016 είχε «μαγέψει» τους πάντες κυρίως, χάρη στις εμφανίσεις του στο EURO, που το κατέκτησε με την Πορτογαλία.
Στην ηλικία των 19 ετών η Μπάγερν Μονάχου αποφάσισε να ξοδέψει 35.000.000 ευρώ, τη χρονιά που έφτασε και στην κορυφή του Golden Boy.
Ένα βραβείο που στο «σήμερα» έχουν την ευκαιρία να το κερδίσουν δύο ελληνόπουλα.