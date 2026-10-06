Η τελική 25άδα για το Golden Boy έχει Κωνσταντίνο Καρέτσα και Μπάμπη Κωστούλα! Ένα τρόπαιο, που κάποτε πήγε σε «ελληνικά» χέρια!

Από το 2003 το Golden Boy έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ένα βραβείο που δημιούργησε η «Tuttosport» και κάθε χρόνο πηγαίνει στον καλύτερο νέο ποδοσφαιριστή.

Λιονέλ Μέσι, Σεσκ Φάμπρεγας, Πολ Πογκμπά, Κιλιάν Εμπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ είναι μονάχα μερικοί από όσους το έχουν κατακτήσει!

Jorrel Hato bij laatste 25 kanshebbers Golden Boy-award 👀🌟



🔗 https://t.co/U77VH8YIns pic.twitter.com/Fp0ZfdIgGS — ESPN NL (@ESPNnl) October 5, 2026

Η φετινή «τελική φάση» έχει έντονο ελληνικό «χρώμα». Ο λόγος; Οι Μπάμπης Κωστούλας και Κωνσταντίνος Καρέτσας.

ΟΙ δύο νεαροί ποδοσφαιριστής είναι στην τελική 25άδα του βραβείου, μαζί με σπουδαία ταλέντα.

Για έναν «τίτλο» που παλαιότερα έχει πάει στα χέρια δύο ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα!

🚨 OFFICIAL: Golden Boy have released their list for the 25 finalists 📋🔝



🇪🇸 Pau Cubarsí / Barcelona⁰🇲🇦 Ayyoub Bouaddi / Manchester City⁰🇫🇷 Warren Zaïre-Emery / Paris Saint-Germain⁰🇨🇮 Yan Diomande / Real Madrid⁰🇭🇷 Luka Vuškovic / Brighton⁰🇩🇰 Victor Froholdt / Porto⁰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/XTwPasp4VH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2026

Οι δύο «Έλληνες» με το Golden Boy

Θα πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο στη διετία 2015-2016. Τότε, δύο παίκτες που μεταγενέστερα ήρθαν στα μέρη μας είχαν «ξεχωρίσει»!

Ποιοι ήταν αυτοί; Η αρχή έγινε με τον Άντονι Μαρσιάλ. Σε ηλικία μόλις 20 ετών είχε αφήσει άφωνους τους πάντες, με τα όσα έκανε στη Μονακό.

Γι’ αυτό και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβγαλε από τα ταμεία της 60.000.000 ευρώ, για να τον αποκτήσει. Χάρη στα «πεπραγμένα» του το Golden Boy έφτασε στα χέρια του, για να τον «διαδεχτεί» ακόμα ένας «Έλληνας».

Ο Ρενάτο Σάντσες την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν.

💎 The last 10 Golden Boy winners:



𝟮𝟬𝟭𝟱: Anthony Martial 🇫🇷

𝟮𝟬𝟭𝟲: Renato Sanches 🇵🇹

𝟮𝟬𝟭𝟳: Kylian Mbappé 🇫🇷

𝟮𝟬𝟭𝟴: Matthjis de Ligt 🇳🇱

𝟮𝟬𝟭𝟵: Joao Félix 🇵🇹

𝟮𝟬𝟮𝟬: Erling Haaland 🇳🇴

𝟮𝟬𝟮𝟭: Pedri 🇪🇸

𝟮𝟬𝟮𝟮: Gavi 🇪🇸

𝟮𝟬𝟮𝟯: Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… https://t.co/oPQtzDrAsX — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 4, 2025

Στο μακρινό 2016 είχε «μαγέψει» τους πάντες κυρίως, χάρη στις εμφανίσεις του στο EURO, που το κατέκτησε με την Πορτογαλία.

Στην ηλικία των 19 ετών η Μπάγερν Μονάχου αποφάσισε να ξοδέψει 35.000.000 ευρώ, τη χρονιά που έφτασε και στην κορυφή του Golden Boy.

Ένα βραβείο που στο «σήμερα» έχουν την ευκαιρία να το κερδίσουν δύο ελληνόπουλα.