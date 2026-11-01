Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του, όντας κομβικός για την Ντόρτμουντ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε σταθεί άτυχος με τον τραυματισμό του στο πόδι, που τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, η Ντόρτμουντ είχε λόγους να χαμογελά στη μεγάλη αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου. Όχι μόνο πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στη Βαυαρία (31/10, 2-2), αλλά είδε τον ταλαντούχο Έλληνα μεσοεπιθετικό να επιστρέφει στη δράση και να μοιράζει ασίστ μπαίνοντας ως αλλαγή.

🇬🇷😍 Kosta Karetsas macht einen weiteren Schritt Richtung Comeback und hat heute erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. 🏋️



🔗 https://t.co/ZZD7Y40WqR pic.twitter.com/5MD8dXR5JD — Borussia Dortmund (@BVB) October 29, 2026

Μπαίνοντας ως αλλαγή στο 67ο λεπτό, ο Καρέτσας ενίσχυσε άμεσα τη δημιουργία και την επιθετική λειτουργία της ομάδας του, καταγράφοντας 16 επαφές με την μπάλα, 8 εύστοχες μεταβιβάσεις σε 11 προσπάθειες, 2 ανακτήσεις κατοχής, καθώς και 1/3 κερδισμένες μονομαχίες και 1/1 επιτυχημένες ντρίμπλες.

Η καθοριστική του στιγμή ήρθε όταν πίεσε ψηλά στην αντίπαλη περιοχή και μοίρασε την ασίστ στον Φάμπιο Σίλβα για το τελικό 2-2, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι, παρά το διάστημα αποχής του λόγω τραυματισμού, διαθέτει την ποιότητα να κάνει τη διαφορά σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων.