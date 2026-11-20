Τι είπε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στον Γιάννη Κωνσταντέλια, για να τον πείσει να ενταχθεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ;

Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε podcast, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναφέρθηκε εκτενώς στη στενή σχέση του με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αποκαλύπτοντας πως είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να τον πείσει να πάρει μεταγραφή στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, μεταφέροντάς του τις δικές του θετικές εντυπώσεις από τον γερμανικό σύλλογο.

Παράλληλα με τη συζήτηση για τη χημεία τους μέσα στο γήπεδο, δεν παρέλειψε να κάνει ειδική μνεία στον 23χρονο πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, εκφράζοντας τη στήριξή του για τη δύσκολη περίοδο που διανύει εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του.

Karetsas misses Konsta so bad 🙁 and he was the one who convinced him to come to BVB, oh God 😭 pic.twitter.com/5VSeSl9YA4 — sky (@lupalunae) November 19, 2026

Αναλυτικά, όσα είπε ο Καρέτσας:

«Με είχε πάρει τηλέφωνο μερικές ημέρες πριν και ανταλλάξαμε μηνύματα, ενώ μιλήσαμε και τηλεφωνικά για τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Του είπα πώς ήταν τα πράγματα εδώ, επειδή είχα έρθει λίγο νωρίτερα από εκείνον. Προσπάθησα να τον πείσω να έρθει κι αυτός, γιατί ήξερα ότι θα είχαμε πολύ καλή συνεργασία μέσα στο γήπεδο και επειδή είναι φίλος μου.

Νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε μαζί. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία και το απόλαυσα πολύ που αγωνίστηκα μαζί του.

Μερικές φορές συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αποτελούν μέρος της πορείας ενός ποδοσφαιριστή. Εκείνος τώρα δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει».