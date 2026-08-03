Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται πως θα έχει μία εντυπωσιακή παρουσίαση από την Μπορούσια Ντόρτμουντ!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι κάτοικος Γερμανίας και πλέον, μετρά αντίστροφα για το πρώτο του παιχνίδι στην Bundesliga.

Η μεταγραφή του ταλαντούχου 18χρονου μεσοεπιθετικού στη Ντόρτμουντ ολοκληρώθηκε, αποτελώντας μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις του γερμανικού συλλόγου.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας έως το 2031 με τους Βεστφαλούς, αφού προηγουμένως πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Οι Έλληνες κυριαρχούν σε «χρυσό» Top-5 του βελγικού πρωταθλήματος! Μετά και τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, ένα Top-5 της Jupiler Pro League έγινε ελληνική… υπόθεση!

Για την επικείμενη ανακοίνωση του παίκτη, η Μπορούσια Ντόρτμουντ επέλεξε να… ζεστάνει το κοινό της με ένα ιδιαίτερο και πρωτότυπο βίντεο στα social media, επιστρατεύοντας το χιούμορ και την ελληνική κουζίνα.

Στο σχετικό βίντεο, η παραγγελία ενός γύρου γίνεται η αφορμή για μια διασκεδαστική παρεξήγηση, με την ατάκα: «Μπήκες μια φορά σε γυράδικο να παραγγείλεις ελληνικό γύρο και οι άνθρωποι αμέσως νομίζουν ότι αποκτάς Έλληνα διεθνή».

Παράλληλα, η γερμανική ομάδα διοργανώνει ένα ξεχωριστό event υποδοχής με το σύνθημα «Vorbeικommen!» («Περάστε!»). Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Olympia Grill, δίνοντας μια έντονη ελληνική νότα στην επίσημη παρουσίαση του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Δείτε το βίντεο: