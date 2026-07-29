Η γερμανική «Bild» φέρνει στο «φως» τις λεπτομέρειες για το deal του Καρέτσα με την Ντόρτμουντ και αποκαλύπτει τον αριθμό που θα φορά.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, κάνοντας σε ηλικία μόλις 18 ετών ένα τεράστιο βήμα στην καριέρα του.

Ο ταλαντούχος διεθνής μεσοεπιθετικός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις των Βεστφαλών σε νεαρό ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Bild», το κόστος της μετακίνησής του από τη Γκενκ διαμορφώνεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους, ενώ η βελγική ομάδα διατήρησε και ποσοστό μεταπώλησης 10%.

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Ο διεθνής μεσοεπιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας έως το 2031, με ετήσιες απολαβές 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω μέσω μπόνους.

Αφού υποβληθεί στις προγραμματισμένες για σήμερα (29/7) ιατρικές εξετάσεις, θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση, με το πλάνο της γερμανικής ομάδας να προβλέπει πως στο μέλλον θα πάρει τη φανέλα με το νούμερο «10», την οποία φορούσε μέχρι πρότινος ο Τζούλιαν Μπραντ.