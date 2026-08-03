Μετά τον Χρήστο Τζόλη και την μετακόμισή του σε κορυφαία ομάδα του εξωτερικού και την «αφρόκρεμα» του ευρωπαϊκού ποδοαφαίρου, σειρά πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Κι έδωσε μία ακόμα σημαντική αφορμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση το φετινό καλοκαίρι.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός που εντυπωσίασε κι εκείνος στο Βελγικό πρωτάθλημα, έκανε το άλμα για τη Γερμανία και τη Bundesliga αφού το πρέσινγκ της Ντόρτμουντ απέδωσε καρπούς.

Οι Γερμανοί τον ήθελαν εδώ και καιρό, τα είχαν βρει με τον νεαρό Έλληνα μεσοεπιθετικό κι όταν συνέβη αυτό και με τη Γκενκ, η μεταγραφή του «κλείδωσε». Το μεσημέρι της Δευτέρας, οι Γερμανοί ολοκλήρωσαν το teaser της ανακοίνωσης που κυκλοφόρησε το πρωί της ίδιας ημέρας, κάνοντας γνωστές και μερικές λεπτομέρειες της μεταγραφής. Όπως τη διάρκεια του νέου πολυετούς συμβολαίου στο οποίο υπέγραψε ο Καρέτσας (2031) και τον αριθμό της φανέλας που θα φορά, στο τέλος του επικού βίντεο που σκαρφίστηκαν.

Ο ταλαντούχος νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής, πήγε λοιπόν σε ένα γυράδικό και ζήτησε το ’19’, νούμερο με το οποίο θα αγωνίζεται για λογαριασμό της Ντόρτμουντ. Κάτι που παραξένεψε τους Γερμανούς διότι περίμεναν ότι θα διάλεγε το νούμερο 10, όπως κατανοεί κανείς κάνοντας μια βόλτα στα σόσιαλ μίντια του επίσημου καναλιού της Ντόρτμουντ.

Αυτό μάλιστα είχαν προβλέψει και τα γερμανικά media τις προηγούμενες ημέρες και για το οποίο τους… κατσάδιασαν. Από την άλλη, η εξέλιξη αυτή μάλλον προσέφερε ανακούφιση στους φίλους της Ντόρτμουντ, θεωρώντας πως θα παραμείνει ο Σάντσο και θα παίζει με το ’10’, όπως συνέβη και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Και αυτή τη φορά όχι δανεικός από την Άστον Βίλα αλλά με κανονική μεταγραφή.