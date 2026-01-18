Η Μπάγερν Μονάχου κάνει απίθανα πράγματα στην Bundesliga και έχει αναγκάσει τη Λειψία να βλέπει «εφιάλτες»!

Υπάρχει κάποια ομάδα, που μπορεί να σταματήσει την πορεία της Μπάγερν Μονάχου στη φετινή Bundesliga;

Βάσει των όσων έχουμε δει -μέχρι στιγμής- δύσκολα θα έχουμε κάποια μεγάλη «έκπληξη». Οι Βαυαροί πετούν «φωτιές» και είναι σε εξαιρετική κατάσταση, μιας και στο πρωτάθλημά τους μετρούν δύο ισοπαλίες και 16 νίκες!

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς τα νούμερά τους «τρομοκρατούν» και τους αντιπάλους της.

Σε 18 αγωνιστικές έχουν σκοράρει συνολικά 71 φορές, δηλαδή έχουν κατά μέσο όρο περίπου τέσσερα γκολ ανά ματς! Μία ομάδα, που «πληγώθηκε» πάρα πολύ από την Μπάγερν Μονάχου ήταν η Λειψία.

Γεγονός, που το καταλαβαίνει κανείς μόνο και μόνο αν δεις τις φετινές «μονομαχίες» των δύο κλαμπ.

Η αρχή έγινε στην πρεμιέρα της Bundesliga, με τους Βαυαρούς να κερδίζουν με 6-0 (28/08) στο Allianz Arena και να δείχνουν από την αρχή τις προθέσεις του!

Μετά από έναν γύρο είχαμε ξανά την ίδια «μάχη», αλλά αυτή τη φορά στην έδρα της Λειψίας. Το αποτέλεσμα;

Το ίδιο εντυπωσιακό, με την Μπάγερν Μονάχου να μένει πίσω στο σκορ, αλλά να επικρατεί στο τέλος με 5-1 (17/01)!

Με λίγα λόγια, σκόραρε συνολικά 11 γκολ απέναντι στη Λειψία! Πόσες φορές έχει μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα της αν εξαιρέσουμε τα τέρματα της ομάδας του Βεσνάν Κομπανί;

Ο αριθμός εντυπωσιάζει, καθώς μιλάμε για 14 τέρματα! Δηλαδή, οι Βαυαροί είναι «υπεύθυνοι» σχεδόν για τα μισά γκολ, που έχει δεχτεί η Λειψία!

Κι όμως, όσο απίθανο και να ακούγεται είναι πέρα για πέρα αληθινό, αυτό το στατιστικό!