H Μπορούσια Ντόρτμουντ έλαβε δραστικά μέτρα, μετά το περιστατικό, που έλαβε χώρα με «πρωταγωνιστές» τους γονείς του Τζομπ Μπέλιγχαμ.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ξεκίνησε… στραβά στην Bundesliga. Οι Βεστφαλοί έμειναν στην ισοπαλία με την Ζανκτ Πάουλι (23/08, 3-3). Μάλιστα, μέχρι το 85ο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ με 3-1, όμως, στο τέλος «λύγισαν».

Γεγονός, που άφησε μία «πικρή» γεύση σε όλη την ομάδα, με το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Το ίδιο ισχύει και για τον Τζομπ Μπέλιγχαμ.

Borussia und St. Pauli teilen sich die Punkte in einem Achterbahn-Auftakt in die Bundesliga-Saison 2025/26. #FCSPBVB pic.twitter.com/vCbFPaBBqa — Borussia Dortmund (@BVB) August 23, 2025

Ο Άγγλος μέσος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο και αυτό «εκνεύρισε» τους γονείς τους, που ζήτησαν… εξηγήσεις από τον Νίκο Κόβατς.

Όπως αναφέρει η «Daily Mail», ο πατέρας του Τζομπ Μπέλιγχαμ είχε έναν… έντονο διάλογο με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Σεμπάστιαν Κελ.

Την ίδια ώρα, στράφηκε και στον προπονητή της Μπορούσια Ντόρτμουντ εκφράζοντάς του την απογοήτευσή του για την αλλαγή του γιου του, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα.

Πώς ο Τζουντ Μπέλιγχαμ «έπεισε» την Ντόρτμουντ να αγοράσει τον αδερφό του (video) H Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον Τζομπ Μπέλιγχαμ, σε μία μεταγραφή που έβαλε το… χεράκι του και ο αδερφός του!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το γερμανικό κλαμπ να πάρει δραστικά μέτρα. Συγκεκριμένα, οι Βεστφαλοί απαγόρευσαν στους γονείς του Τζομπ Μπέλιγχαμ την είσοδό τους στα αποδυτήρια της ομάδας!

Eίναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών, να τους περιμένουν εκεί, μετά τη λήξη των αγώνων. Πόσω μάλλον, αν σκεφτούμε πως ο πατέρας του, είναι και ο ατζέντης του.

Ωστόσο, αυτό δεν θα ισχύει από εδώ και στην περίπτωση του παίκτη της Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπως έκανε γνωστό ο Σεμπάστιαν Κελ.

Αναλυτικά, τι είπε ο Σεμπάστιαν Κελ:

«Είμαστε όλοι απογοητευμένοι από το χθεσινό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, ο χώρος των παικτών είναι και θα παραμείνει αποκλειστικά για ποδοσφαιριστές, προπονητές και στελέχη, και όχι για οικογένειες και ατζέντηδες. Αυτό δεν θα επαναληφθεί. Ενημερώσαμε ξεκάθαρα όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».