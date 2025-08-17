Ο Ολιβιέ Ζιρού έγραψε ιστορία στο γαλλικό πρωτάθλημα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του γηραιότερου σκόρερ στην ιστορία της Ligue 1!
Τι κι αν πλησιάζει στα 39 του χρόνια; Ο Γάλλος φορ έχει αποδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του πως είναι ένας χαρισματικός σκόρερ.
Ο έμπειρος Γάλλος επιθετικός, μετά από έναν χρόνο στο MLS με τη φανέλα της Los Angeles FC, αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αυτό έγινε για λογαριασμό της Λιλ, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.
Πέρασαν 13 χρόνια για να αγωνιστεί και πάλι σε γαλλικό σύλλογο, έπειτα από τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ από τη Μονπελιέ, το 2012.
Παρ΄ όλα αυτά, στο πρώτο του παιχνίδι με την ομάδα, χρειάστηκε μόλις 11 λεπτά για να σκοράρει εναντίον της Μπρεστ, βρίσκοντας δίχτυα σε ηλικία 38 ετών και 319 ημερών.
Με αυτό το γκολ, κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε ο Ζοσέ Φόντε, ο οποίος είχε σκοράρει σε ηλικία 38 ετών και 317 ημερών τον Μάιο του 2012.