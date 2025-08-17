Ο Ολιβιέ Ζιρού έχει το ένστικτο του σκόρερ στο… αίμα του και στην επιστροφή του στη Ligue 1, φρόντισε να βάλει το «κερασάκι» στην τούρτα.

Ο Ολιβιέ Ζιρού έγραψε ιστορία στο γαλλικό πρωτάθλημα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του γηραιότερου σκόρερ στην ιστορία της Ligue 1!

Τι κι αν πλησιάζει στα 39 του χρόνια; Ο Γάλλος φορ έχει αποδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του πως είναι ένας χαρισματικός σκόρερ.

Ο έμπειρος Γάλλος επιθετικός, μετά από έναν χρόνο στο MLS με τη φανέλα της Los Angeles FC, αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αυτό έγινε για λογαριασμό της Λιλ, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

❤️🤍🇫🇷 Back to Europe after MLS chapter, starts for Lille… and scores after 11 minutes.



Olivier Giroud. Timeless. 🍷 pic.twitter.com/XVZANT7xOz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025

Πέρασαν 13 χρόνια για να αγωνιστεί και πάλι σε γαλλικό σύλλογο, έπειτα από τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ από τη Μονπελιέ, το 2012.

Παρ΄ όλα αυτά, στο πρώτο του παιχνίδι με την ομάδα, χρειάστηκε μόλις 11 λεπτά για να σκοράρει εναντίον της Μπρεστ, βρίσκοντας δίχτυα σε ηλικία 38 ετών και 319 ημερών.

38 years (& 321 days old), and still going strong! 🍷



Olivier Giroud announces his return to Ligue 1 by becoming Lille's oldest ever-goalscorer 🫡🇫🇷 pic.twitter.com/q2RxCufP4G — LiveScore (@livescore) August 17, 2025

Με αυτό το γκολ, κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε ο Ζοσέ Φόντε, ο οποίος είχε σκοράρει σε ηλικία 38 ετών και 317 ημερών τον Μάιο του 2012.