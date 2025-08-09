Τι κι αν είναι 38 ετών; Τι κι αν ήταν φιλικό προετοιμασίας; Ο Ολιβιέ Ζιρού έχει αποδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του πως είναι ένας χαρισματικός σκόρερ.
Ο έμπειρος Γάλλος επιθετικός, μετά από έναν χρόνο στο MLS με τη φανέλα της Los Angeles FC, αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αυτό έγινε για λογαριασμό της Λιλ, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.
Πέρασαν 13 χρόνια για να αγωνιστεί και πάλι σε γαλλικό σύλλογο, έπειτα από τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ από τη Μονπελιέ, το 2012. Παρ’ όλα αυτά, στο φιλικό κόντρα στη Γουέστ Χαμ έδειξε ξανά την ικανότητά του να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, με κάθε… τρόπο.
Ο Ζιρού, λοιπόν, δέχθηκε μία μακρινή μπαλιά από συμπαίκτη του, όντας στο ύψος της μεγάλης περιοχής, με πλάτη στην αντίπαλη εστία. Τι χρειάστηκε για να σκοράρει; Ένα… πίβοτ και δύο αγγίγματα στην μπάλα!
Πρώτα, την έφερε με το στήθος προς την εστία και έπειτα, απλώς την… χάιδεψε, ώστε να της δώσει την απαραίτητη καμπύλη και να περάσει λίγο πάνω από τον αντίπαλο γκολκίπερ και να χριστεί σκόρερ.
Πραγματικά μοναδικός, ανεξαρτήτως ηλικίας…