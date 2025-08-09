Ο Ολιβιέ Ζιρού επέστρεψε στη Γαλλία και απέδειξε για άλλη μια φορά, πως έχει μοναδικό χάρισμα στο σκοράρισμα!

Τι κι αν είναι 38 ετών; Τι κι αν ήταν φιλικό προετοιμασίας; Ο Ολιβιέ Ζιρού έχει αποδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του πως είναι ένας χαρισματικός σκόρερ.

Ο έμπειρος Γάλλος επιθετικός, μετά από έναν χρόνο στο MLS με τη φανέλα της Los Angeles FC, αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αυτό έγινε για λογαριασμό της Λιλ, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

🚨⚪️🔴 Olivier Giroud to Lille, here we go! French striker will be back in Europe as he’s set to leave LAFC.



Giroud accepted one year contract proposal as Lille have now prepared all documents.



Medical booked and Olivier’s back. 🔙🇫🇷 pic.twitter.com/CZOLjdy8CT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025

Πέρασαν 13 χρόνια για να αγωνιστεί και πάλι σε γαλλικό σύλλογο, έπειτα από τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ από τη Μονπελιέ, το 2012. Παρ’ όλα αυτά, στο φιλικό κόντρα στη Γουέστ Χαμ έδειξε ξανά την ικανότητά του να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, με κάθε… τρόπο.

Ο Ζιρού, λοιπόν, δέχθηκε μία μακρινή μπαλιά από συμπαίκτη του, όντας στο ύψος της μεγάλης περιοχής, με πλάτη στην αντίπαλη εστία. Τι χρειάστηκε για να σκοράρει; Ένα… πίβοτ και δύο αγγίγματα στην μπάλα!

Πρώτα, την έφερε με το στήθος προς την εστία και έπειτα, απλώς την… χάιδεψε, ώστε να της δώσει την απαραίτητη καμπύλη και να περάσει λίγο πάνω από τον αντίπαλο γκολκίπερ και να χριστεί σκόρερ.

Πραγματικά μοναδικός, ανεξαρτήτως ηλικίας…

Απολαύστε το γκολ του Ζιρού: