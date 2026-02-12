Κάθε ματς στη Γαλλία και ένα «χρυσάφι», εξαιτίας του προπονητή της. Κι όμως, η Μονακό πληρώνει «ποινή», σε κάθε της αναμέτρηση στις εγχώριες διοργανώσεις, επειδή έχει στον πάγκο της τον Σεμπαστιέν Ποκονιόλι.
Αυτή της η απόφαση την αναγκάζει να βγάζει από τα ταμεία της 25.000 ευρώ, για κάθε παιχνίδι που έχει στο «τιμόνι» της τον Βέλγο προπονητή.
Ποιος είναι ο λόγος; Σύμφωνα με τη «L’ Equipe» αυτό συμβαίνει, επειδή δεν διαθέτει το Πιστοποιητικό Επαγγελματία Προπονητή (BEPF) ή ένα αντίστοιχο «δίπλωμα», που του επιτρέπει να προπονεί ομάδα της Ligue 1!
Κι όμως, όσο απίθανο και να ακουστεί, αυτό είναι ένας συνεχόμενος οικονομικός «πονοκέφαλος» στη Μονακό.
Αρκεί να δούμε, πόσα χρήματα έχει δώσει, μέχρι στιγμής ως «ποινή» για τον τεχνικό της.
Ο Σεμπαστιέν Ποκονιόλι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του κλαμπ στις 11 Οκτώβρη του 2025, παίρνοντας τη «σκυτάλη» από τον Άντι Χιούτερ.
Από την ημέρα της πρόσληψής του, έχει καθίσει στον πάγκο των Μονεγάσκων συνολικά 17 ματς, για τις εγχώριες διοργανώσεις.
Δηλαδή, με απλά μαθηματικά αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό θα δούμε πως έχει «στοιχίσει» 425.000 ευρώ!
Με λίγα λόγια, η Μονακό έχει «πληρώσει» σχεδόν μισό εκατομμύριο, επειδή ο προπονητής της δεν έχει τα απαραίτητα «χαρτιά»!
Κι όμως, μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά κάθε ματς στις εγχώριες διοργανώσεις «πονάει» οικονομικά την ομάδα του Πριγκιπάτου.
Σε μία συνθήκη, που μόνο συχνά δεν βλέπουμε στο ποδόσφαιρο.