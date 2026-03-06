Το εντυπωσιακό πρώτο γκολ του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ με τη φανέλα της Λυών, που όμως δεν αρκούσε για να χαρίσει την πρόκριση στο Κύπελλο Γαλλίας.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Λυών και μάλιστα, ήταν με μία εντυπωσιακή και πολύ δυνατή κεφαλιά!

Ο Ουκρανός σέντερ φορ έχει μετακομίσει στη Γαλλία από τον περασμένο Ιανουάριο, ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Στο ματς για το Κύπελλο Γαλλίας, λοιπόν, με αντίπαλο τη Λανς, έβαλε την ομάδα του και πάλι στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Η Λυών βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, όμως στο 67′, ο Γιάρεμτσουκ με μία ωραία κεφαλιά μείωσε, πετυχαίνοντας το «παρθενικό» του τέρμα, στην τέταρτη συμμετοχή του. Λίγο νωρίτερα, ο έμπειρος επιθετικός είχε και δοκάρι!

Μάλιστα, η Λυών εν τέλει βρήκε και γκολ ισοφάρισης με τον Χίμπερτ, όμως δεν αρκούσε για να της χαρίσει την πρόκριση, με τη Λανς τελικά να επικρατεί στη διαδικασία των πέναλτι.

Δείτε το εντυπωσιακό γκολ του Γιάρεμτσουκ: