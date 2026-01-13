Έκπληξη μεγατόνων συνέβη στον κόσμο της ποδοσφαιρικής Γαλλίας με το μεγάλο φαβορί και back-to-back κάτοχο του τίτλου Παρί Σεν Ζερμέν, να μην συνεχίζει στον θεσμό του Κυπέλλου.

Για πρώτη φορά μετά το 2014, η πανίσχυρη ομάδα της «Πόλης του Φωτός» δεν θα βρίσκεται ανάμεσα στις ’16’ της ιστορικής διοργάνωσης του Coupe de France αφού η συμπολίτισσα Παρί, την… σόκαρε.

Στο 71′ ο Ικονέ κέρδισε τον αντίπαλο γκολκίπερ και χάρισε στην ομάδα του μία τεράστια πρόκριση απέναντι στο μεγαθήριο, ασχέτως αν δεν το πανηγύρισε. Ο Κονγκολέζος επιθετικός, αποτελεί «προϊόν» των ακαδημιών της Παρί Σεν Ζερμέν με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε και στη μεγάλη ομάδα. Σεβάστηκε λοιπόν τον σύλλογο που ανδρώθηκε αν και τον «πλήγωσε», με τον Γκονσάλο Ράμος να ασκεί δριμεία κριτική.

«Όσον αφορά την αντίπαλη ομάδα, δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεσή τους. Συγχαρητήρια για την πρόκριση αλλά δεν ήρθαν για να παίξουν ποδοσφαιρο. Ξεκίνησαν να σπαταλούν χρόνο παιχνιδιού από την πρώτη στιγμή και ο διαιτητής απλά έμεινε άπραγος. Δεν θα έπρεπε να είναι αποδεκτό αυτό. Οι ρέφερει υπάρχουν για να ακολουθούν τους κανόνες του παιχνιδιού, όχι να αποδέχονται τέτοιου είδους συμπεριφορές», είπε μετά το τέλος της αναμέτρησης των δύο ομάδων, οι έδρες των οποίων απέχουν μονάχα μερικά μέτρα.

CHAOS IN PARIS 😱



Paris FC eliminate defending champs PSG from the Coupe de France in the Round of 32 thanks to Jonathan Ikoné 🔥 pic.twitter.com/gDhEjv6oPH — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 12, 2026

Η παραδοσιακή ομάδα της πόλης, Παρί FC που πανηγύρισε και την μεγάλη πρόκριση, έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και οικονομικό άνοιγμα μεταξύ άλλων για να φτάσει στο σημείο να αγωνίζεται στην μεγάλη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου και να πρωταγωνιστεί σε τέτοιες εκπλήξεις.

Μπορεί να τους πήρε 46 ολόκληρα χρόνια για να επιστρέψουν στα «σαλόνια» αλλά και τόσα ακόμα για να κερδίσουν το αντίπαλο δέος και άμεσο ανταγωνιστή τους, αλλά φρόντισαν να το κάνουν με στόμφο. Πρόκεται για μία ομάδα που ανήκει στον ιδιοκτήτη της Red Bull, τις εγκαταστάσεις της οποίας έχει επισκεφθεί τους τελευταίους μήνες κάποιες φορές και ο Γιούργκεν Κλοπ.

Así celebra el Paris FC con sus aficionados el triunfo contra el PSG en la Coupe de France en el Parc des Princes. No ganaban desde 1978 a su máximo rival. Necesito 46 años para volver a primera división. Y ha eliminado a uno de los mejores equipos de Europa.



Chapeau. pic.twitter.com/DrWaWtZXmp — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) January 12, 2026

Ακόμα κι έτσι βέβαια, η διαφορά με την Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει χαοτική αφού η Παρί FC έχει 12 φορές και κάτι μικρότερο μπάτζετ από την κάτοχο του Champions League. Δηλαδή 95 εκατ. ευρώ έναντι 1,19 δισ. ευρώ, μιλώντας μονάχα για το αγωνιστικό τμήμα και τους ποδοσφαιριστές.

Ενδεικτικό της διαφοράς των δύο ομάδων, το γεγονός πως σύμφωνα με το transfermarkt πάντα, τρεις παίκτες της ομάδας του Λουίς Ενρίκε κοστίζουν περισσότερο στο ποδοσφαιρικό «χρηματιστήριο» απ’ όλη την ομάδα της Paris FC.