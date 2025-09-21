Τι και αν κέρδισε το Champions League; Τι και αν έχει πολλούς υποψήφιους για τη Χρυσή Μπάλα; Υπάρχει σοβαρή ενδεχόμενο οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν να μην είναι στην τελετή!

H Ρεάλ Μαδρίτης, όλα δείχνουν ότι θα απουσιάσει από την τελετή της Χρυσής Μπάλας. Οι Μαδριλένοι δεν έχουν «χωνέψει» το γεγονός, ότι την περασμένη σεζόν κατέληξε στα χέρια του Ρόδρι και όχι του Βινίσιους.

Για αυτόν τον λόγο, ετοιμάζουν ακόμα ένα «μποϊκοτάζ». Ωστόσο, προέκυψε ακόμα ένα… πρόβλημα με την ομάδα-φαβορί, για να πάρει τον τίτλο!

«Χρυσή Μπάλα» χωρίς Ρεάλ Μαδρίτης ΚΑΙ φέτος, το επιβεβαίωσε ο Εμπαπέ! Ο Κιλιάν Εμπαπέ επιβεβαίωσε μέσω δηλώσεών του, πως ούτε φέτος θα δώσει το «παρών» η Ρεάλ Μαδρίτης, στην απονομή της «Χρυσής Μπάλας».

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε «πάρτι» την περασμένη αγωνιστική χρονιά και έχει πολλούς παίκτες στους υποψήφιους, για το βραβείο.

Ωστόσο, πολύ πιθανό και εκείνη να απουσιάσει! Ποιος είναι ο λόγος; Οι καιρικές συνθήκες της Γαλλίας!

Κι όμως, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα έπαιζε απέναντι στη Μαρσέιγ το βράδυ της Κυριακής (21/09). Όμως, οι έντονες βροχοπτώσεις, που θα «ξεσπάσουν» έφεραν την αναβολή του ματς.

Ligue 1 announce that Marseille vs. PSG has been postponed due to severe weather warnings in the south of France. pic.twitter.com/KfUMTDNEg3 — B/R Football (@brfootball) September 21, 2025

Η αναμέτρηση «μπήκε» αμέσως σε νέα ημερομηνία. Παρ’ όλα αυτά, θα «πέσει» πάνω στη διεξαγωγή της Χρυσής Μπάλας.

Η τελετή θα λάβει χώρα το βράδυ της επερχόμενης Δευτέρας (22/09), όπως ακριβώς και η αναμέτρηση της Μαρσέιγ με την Παρί Σεν Ζερμέν!

Επομένως, υπάρχει «ανοιχτό» το σενάριο οι παίκτες των Παριζιάνων να απουσιάσουν, εκτός και αν βρεθεί η «χρυσή τομή», ώστε να δηλώσουν «παρών» στο ματς και στην τελετή της Χρυσής Μπάλας!