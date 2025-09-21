Ο Κιλιάν Εμπαπέ επιβεβαίωσε μέσω δηλώσεών του, πως ούτε φέτος θα δώσει το «παρών» η Ρεάλ Μαδρίτης, στην απονομή της «Χρυσής Μπάλας».

Η Ρεάλ Μαδρίτης, κατά την περασμένη σεζόν, αποφάσισε να μην παραστεί στην τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας», καθώς είχε γίνει γνωστό ότι ο Βινίσιους Τζούνιορ δεν θα αναδεικνυόταν νικητής.

Φέτος, η ομάδα της Μαδρίτης μετρά έως και επτά υποψηφιότητες για τα βραβεία που θα δοθούν τη Δευτέρα (22/9), ωστόσο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα ταξιδέψει στο Παρίσι.

Ποιος το επιβεβαίωσε; Ο Κιλιάν Εμπαπέ!

🚨🗣️ Kylian Mbappé: "I will be watching the Ballon d'Or ceremony on TV, and I will be happy if Dembele wins because he is my friend." pic.twitter.com/ASn9WzKouA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 17, 2025

Ο ίδιος ο Εμπαπέ, μιλώντας στο «CBS», επιβεβαίωσε ότι δεν θα δώσει το «παρών» στη γκαλά, ακολουθώντας την απόφαση της ομάδας του.

«Θα χαρώ αν κερδίσει ο Ουσμάν Ντεμπελέ το επόμενο Χρυσό Παπούτσι, γιατί είναι φίλος μου. Θα τον δω από την τηλεόρασή μου και θα περιμένω να νικήσει», ξεκαθαρίζοντας πού θα παρακολουθήσει την τελετή.

«Για να κερδίσεις το Χρυσό Παπούτσι, πρώτα πρέπει να κερδίσεις τίτλους. Οπότε πρέπει πρώτα να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει τίτλους και μετά θα δούμε», συμπλήρωσε.

Ποιοι είναι οι 30 υποψήφιοι για τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών:

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης /Αγγλία)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)

Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ /Ολλανδία)

Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ/Γουινέα)

Βίκτορ Γκιόκερες (Σπόρτινγκ λισαβόνας-Άρσεναλ/Σουηδία)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)

Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν/Μαρόκο)

Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)

Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Παρί Σεν Ζερμέν/Γεωργία)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ/Αργεντινή)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ/Αργεντινή)

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι/Σκωτία)

Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Πέδρι (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου/Γαλλία)

Ραφίνια (Μπαρτσελόνα/Βραζιλία)

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ/Αγγλία)

Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν /Ισπανία)

Βιρτζίλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ/Ολλανδία)

Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης/Βραζιλία)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ/Αίγυπτος)

Φλόριαν Βριτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν-Λίβερπουλ/Γερμανία)

Βιτίνια ( Παρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)