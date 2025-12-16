Ποιος προπονητής, που πέρασε και από τον Ολυμπιακό, βρίσκεται στη λίστα με τους πιθανούς αντικαταστάτες του Τόμας Φρανκ, σε περίπτωση που απολυθεί.

Ο Τόμας Φρανκ δεν φαίνεται να διανύει τις πιο «ήρεμες» ημέρες του στον πάγκο της Τότεναμ.

Οι Spurs προβληματίζουν αρκετά το τελευταίο διάστημα. Μπορεί στο Champions League να είναι «γερά» στο παιχνίδι της πρόκρισης για την επόμενη φάση, όμως στην Premier League, η κατάσταση διαφέρει εξολοκλήρου.

Αρχικά, έχουν κατρακυλήσει στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα και ήδη, έχουν βάλει αρκετά εμπόδια στον εαυτό τους, στη «μάχη» για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, για την επόμενη σεζόν.

Ενδεικτικό, μάλιστα, είναι πως η Τότεναμ στις τελευταίες 7 αγωνιστικές στο αγγλικό πρωτάθλημα, μετρά μόλις μία νίκη, η οποία ήρθε απέναντι στην Μπρέντφορντ.

Όπως είναι λογικό, το μέλλον του Τόμας Φρανκ στον πάγκο παραμένει αβέβαιο και έτσι, τα ΜΜΕ στο «Νησί» δεν άργησαν να κυκλοφορήσουν τη λίστα με τα πρώτα ονόματα, που φαντάζουν ως οι επικρατέστεροι αντικαταστάτες του στην τεχνική ηγεσία.

🚨 Mauricio Pochettino, Oliver Glasner and Marco Silva have all been shortlisted by Tottenham as potential successors to Thomas Frank, should the club opt to move on from the Danish head coach.



(Source: Caught Offside) pic.twitter.com/11zMEXtA4d — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 16, 2025

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο φαίνεται πως είναι ο ένας εξ αυτών, ώστε να επιστρέψει εκεί που μεγαλούργησε. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ βρίσκεται επίσης στη συγκεκριμένη λίστα, την οποία έρχεται να συμπληρώσει ένας πρώην προπονητής του Ολυμπιακού.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται στη Φούλαμ εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός βρέθηκε για μία σεζόν στην Ελλάδα (2015-16), κατακτώντας το πρωτάθλημα, ενώ έκτοτε είναι στην Αγγλία, περνώντας κατά σειρά από τον πάγκο των Χαλ, Γουότφορντ, Έβερτον και Φούλαμ, παραμένοντας στην τελευταία από το 2021 και έπειτα.