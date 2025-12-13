Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επέστρεψε στην… κανονικότητα και ο Άρνε Σλοτ «έσβησε» ακόμα περισσότερο τη «φωτιά», που είχε δημιουργηθεί.

Ο… κανονικός Μοχάμεντ Σαλάχ είναι πίσω. Τουλάχιστον, έτσι φάνηκε στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ απέναντι στην Μπράιτον (13/12, 2-0), για τη 16η αγωνιστική της Premier League.

Ο Αιγύπτιος εξτρέμ ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Έμπαινε σε όλες τις φάσεις, ήταν κινητικός, με πολλά τρεξίματα και είχε και ασίστ.

Σε μία εμφάνιση, που ήρθε να «δείξει» πως η «μπόρα» πέρασε στους «κόκκινους». Άλλωστε, πάει μία εβδομάδα από όταν έριξε «βόμβες» και το μέλλον του ήταν στον «αέρα».

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η… κρίση τελείωσε. Μετά τη λήξη του ματς, ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποθεώθηκε από τους φίλους της Λίβερπουλ, καθώς ήταν το τελευταίο του παιχνίδι πριν να πάει στο Copa Africa.

Ο Αιγύπτιος εξτρέμ έδειξε να είναι συγκινημένος και πολλά ήταν τα σενάρια που υπήρξαν. Πολλοί έλεγαν, πως -ίσως- ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στο «Άνφιλντ» και για αυτό βούρκωσε.

Όμως, το πιθανότερο σενάριο είναι πως απλά αυτό έγινε, γιατί ήταν η «επιστροφή» του, μετά από μία δύσκολη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, ο Άρνε Σλοτ φρόντισε να «σβήσει» ακόμα περισσότερο τη «φωτιά».

Στις δηλώσεις του στο «beIN SPORTS» τόνισε πως… περιμένει τον παίκτη του να γυρίσει από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός τεχνικός είπε: «Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, ίσως μήνες, ένιωσα ότι είχαμε και λίγη τύχη. Περιμένω [τον Σαλάχ] να επιστρέψει μετά [το πρωτάθλημα Αφρικής]».

Την ίδια ώρα, υπήρχε πολύ καλό κλίμα, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να δείχνει… διαφορετικός. Μάλιστα, όταν πέρασε από τη μεικτή ζώνη, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν θα κάνει δηλώσεις και έδωσε μία επική απάντηση.

Λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δύο εβδομάδες συνεχόμενες; Όχι, όχι». Άραγε, το ματς με την Μπράιτον (13/12, 2-0) ήταν η «αφετηρία» του για να «φτιάξει» τις σχέσεις του με τη Λίβερπουλ;

Μόνο το μέλλον θα το δείξει…