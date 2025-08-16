Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ξεκίνησε τη σεζόν, όπως ο ίδιος ξέρει και έγινε ο «αγαπημένος» σκόρερ του Πεπ Γκουαρδιόλα σε Premier League και Μάντσεστερ Σίτι. Ωστόσο, πλέον βάζει… πλώρη για ένα απαιτητικό ρεκόρ!

Νέα σεζόν, ίδιος Έρλινγκ Χάαλαντ! Η Μάντσεστερ Σίτι ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στην Premier League.

Απέναντι στη Γουλβς (16/08, 0-4) δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έδειξε, πως θέλει να επιστρέψει στον «θρόνο» του αγγλικού πρωταθλήματος.

Κόντρα στους «λύκους», ο άνθρωπος που «ξεχώρισε» ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός πέτυχε το πρώτο και το τρίτο γκολ της ομάδας του, ενώ από ένα τέρμα είχαν οι Τιτζάνι Ρέιντερς και Ράιαν Τσέρκι.

Με την επίδοσή του ο επιθετικός των «πολιτών» μπόρεσε να γίνει ο «αγαπημένος» σκόρερ του Πεπ Γκουαρδιόλα σε Premier League και Μάντσεστερ Σίτι! Τι εννοούμε με αυτό;

We've missed you! 🩵



Unreal support today, safe trip home 🏡 pic.twitter.com/0F3QX6IoIc — Manchester City (@ManCity) August 16, 2025

Τα πράγματα είναι πολύ απλά, αρκεί να δούμε τους αριθμούς του.

«Ξεπέρασε» Στέρλνιγκ, Αγκουέρο και τώρα πού «στοχεύει»;

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πλέον μετράει 87 τέρματα τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι στο αγγλικό πρωτάθλημα. Τα περισσότερα, από κάθε άλλον υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα, αφού «ξεπέρασε» τον Ραχίμ Στέρλινγκ, που είχε 85 γκολ!

Κι όχι μόνο αυτό, πλέον είναι στο μόνος στο Νο.2 σε όλη την καριέρα του Ισπανού τεχνικού, καθώς άφησε πίσω του τον Κουν Αγκουέρο, σύμφωνα με το Transfermarkt!

Make that 87 goals now. 🤖 https://t.co/fnIKohRZSE — Squawka (@Squawka) August 16, 2025

Το ποιος είναι στην «κορυφή», είναι εύκολο να βρεθεί. Μα φυσικά, μιλάμε για τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερσταρ έχει σκοράρει 211 φορές, έχοντας στον πάγκο τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Το «χάσμα» του με τη δεύτερη θέση είναι πολύ μεγάλο. Άλλωστε, ο Έρλινγκ Χάαλαντ τη -δεδομένη στιγμή- έχει 126 γκολ, με τη φανέλα των «πολιτών».

📊 Lionel Messi played 14 finals under Pep Guardiola and scored 16 goals.



Mind-blowing! 🤯 pic.twitter.com/jt6bZ0nCom — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) August 7, 2025

Ωστόσο, με το συμβόλαιό του να λήγει το 2034 και τον Πεπ Γκουαρδιόλα να είναι «δεμένος», μέχρι το 2027, πολύ πιθανό να έχουμε και αλλαγές.

Έτσι και αλλιώς ο 25χρονος επιθετικός σκοράρει με αμείωτους ρυθμούς.

Δείτε ΕΔΩ τους ποδοσφαιριστές με τα περισσότερα γκολ, υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα, βάσει Transfermarkt.