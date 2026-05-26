Μπορεί η Γουέστ Χαμ να υποβιβάστηκε στην Championship, αλλά ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν!

Η Γουέστ Χαμ από τη νέα σεζόν θα είναι στην Championship. Η αλήθεια είναι πως έδωσε μεγάλη «μάχη», ώστε να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά τα «στραβοπατήματα» στην αρχή της σεζόν δεν της το επέτρεψε.

Πλέον, η «επόμενη μέρα» των Λονδρέζων θα είναι στη 2η κατηγορία και δεδομένα θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στο ρόστερ της.

Ένας παίκτης που έχει «ακουστεί» πολύ στα ρεπορτάζ του εξωτερικού είναι ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Και όχι άδικα, αφού από ένα σημείο και έπειτα της σεζόν ήταν φανταστικός.

🚨⚒️ EXCL | Konstantinos Mavropanos is set to leave West Ham this summer as he is seeking a new challenge. #WHUFC



28 y/o has delivered top performances consistently over the past few months, attracting interest from both the Bundesliga and the Premier League.



Borussia Dortmund… pic.twitter.com/LAm6i00olo — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 17, 2026

Ποια ήταν η «κίνηση-ματ» της Γουέστ Χαμ, που «απογείωσε» τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό; Η πρόσληψη του Νούνο Εσπίριτο Σάντο!

Ο Πορτογάλος τεχνικός από την Day 1 του στο Λονδίνο έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη στον πρώην παίκτη της Άρσεναλ.

Ο Σάντο «εκτόξευσε» τον Μαυροπάνο

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ήταν ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας του καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, κερδίζοντας μάλιστα και το: «Ηammer of the Year»!

Ένα βραβείο που το κερδίζει κάθε χρόνο, μέσω ψηφοφορίας, ο καλύτερος παίκτης της Γουέστ Χαμ.

The 2025/26 Hammer of the Year: Dinos Mavropanos ⚒️ — West Ham United (@WestHam) May 23, 2026

Αν δούμε το Sofascore θα παρατηρήσουμε πως ήταν ο δεύτερος παίκτης με τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά μέσο όρο! Κι όμως, αφού με 7.04, θα βρούμε από πάνω του μόνο τον Ματέους Φερνάντες.

Από εκεί και πέρα, ήταν ο παίκτης της Γουέστ Χαμ με τα περισσότερα κοψίματα της μπάλας (1.6) ανά ματς, αλλά και «ξεκαθαρίσεις» 6.3.

Κι όλα αυτά, ενώ πρόσφατα είχε την τιμή να φορέσει και το περιβραχιόνιο του κλαμπ του, στο παιχνίδι με την Μπέρτον (14/02, 0-1 παρ.)!

There is expected to be a 'bulk' of players leaving West Ham this summer.



Fernandes will go, Summerville will go, Fullkrug may be a mutual termination.



Wan Bissaka probably, Mavropanos probably.@ExWHUEmployee pic.twitter.com/f2brbfY1QG — Central (@WestHam_Central) May 25, 2026

Παράλληλα, στην Premier League έκανε ό,τι περνούσε από το «χέρι» του, για να μην έρθει ο υποβιβασμός.

Από τον Μάρτη και έπειτα είχε καλές εμφανίσεις, τρία γκολ και μία πρόκριση στην επόμενη φάση του FA Cup, με δικό του πέναλτι!

Σε μία σεζόν που δεν είχε το επιθυμητό φινάλε για τη Γουέστ Χαμ, αλλά ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος μπόρεσε και με τη βοήθεια του Νούνο Εσπίριτο Σάντο!