O Πεπ Γκουαρδιόλα, μαζί με το «αντίο» του στη Μάντσεστερ Σίτι, «είπε» να αφήσει ακόμα ένα ρεκόρ πίσω του…

Για πάντα θα τον έχουν στην καρδιά τους. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι, μετά από μία καριέρα γεμάτη τρόπαια, ρεκόρ, λύπες και χαρές!

Το «αντίο» ήρθε με μία «γλυκόπικρη» γεύση. Κι αυτό, γιατί ακόμα και αν τα πάντα είχαν τελειώσει η Άστον Βίλα μπόρεσε να κερδίσει τους «πολίτες» (24/05, 1-2) στο τελευταίο ματς του Ισπανού τεχνικού.

Παρ’ όλα αυτά, άπαντες στο Etihad είχαν στο μυαλό τους το «πώς» θα αποχαιρετήσουν τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Σε μία εποχή που αρκετές ομάδες αλλάζουν προπονητές σαν τα… πουκάμισα, η Μάντσεστερ Σίτι είχε τον δικό της «αρχιτέκτονα» για εννέα ολόκληρα χρόνια.

Το αποτέλεσμα; Την έκανε πιο «πλούσια» κατά 20 τρόπαια, ενώ φυσικά της έφερε και το πρώτο Champions League της ιστορίας της.

Προφανώς, μαζί με όλες τις χαρές και τους πανηγυρισμούς ήρθαν και αρκετά ρεκόρ.

🐐 | Pep, a Premier League legend



Most points won in the PL during Pep Guardiola's time with Manchester City:



• 865 – Manchester City

•… pic.twitter.com/lV71DYTuIy — Sofascore Football (@Sofascore) May 24, 2026

Αν αρχίσουμε να μιλάμε ένα-ένα για όλα αυτά, σίγουρα θα μας πάρει αρκετή ώρα. Ωστόσο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα «είπε» μέχρι και στο «αντίο» του να πετύχει κάτι ξεχωριστό.

Γι’ αυτό και κατάφερε να «πιάσει» μία πρωτιά, που δύσκολα θα του την πάρει κανείς. Τουλάχιστον, για τα επόμενα αρκετά χρόνια!

Ο Ισπανός τεχνικός στο τελευταίο του παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι, έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα ματς στον πάγκο της!

Pep Guardiola'a time in charge of Man City was simply incredible 😮👏



🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Premier League

🏆🏆🏆 FA Cup

🏆🏆🏆🏆🏆 EFL Cup

🏆🏆🏆 Community Shield

🏆 Champions League

🏆 UEFA Super Cup

🏆 Club World Cup



The Premier League won't be the same without him 🥹 pic.twitter.com/tv4AOWAo75 — OneFootball (@OneFootball) May 24, 2026

Κι όμως, αφού «μοιραζόταν» την κορυφή μαζί με τον Λες ΜακΝτόβαλ, μιας και είχαν 592 παιχνίδια στον «γαλάζιο» πάγκο.

Παρ’ όλα αυτά, η τελευταία αγωνιστική της Premier League έφερε νέα δεδομένα.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έφτασε τον μαγικό αριθμό «593» έγινε ο Νο.1 και έβαλε τον πήχη πάρα πολύ ψηλά, για όσους επιθυμούν να «σπάσουν» το ρεκόρ του…