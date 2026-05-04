Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει «μεταμορφωθεί» και ο Μάικλ Κάρικ κάνει «μαγικά» πράγματα, όταν βλέπει ομάδα των Big-6!

Ποιος να το πίστευε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Από εκεί που έδειχνε ότι θα έχει ακόμα μία αποτυχημένη σεζόν, μπόρεσε να «κλείσει» θέση για το Champions League!

Η 35η αγωνιστική της Premier League έφερε και μία μεγάλη νίκη για τους «κόκκινους διαβόλους». Το τελικό 3-2 απέναντι στη Λίβερπουλ (03/05) ήταν απλώς η «επιβεβαίωση» για το πόσο έχουν «μεταμορφωθούν»!

Ποιο ήταν το turning point της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Προφανώς, η πρόσληψη του Μάικλ Κάρικ! Ο Άγγλος τεχνικός, από την ημέρα που ανέλαβε την πρώην ομάδα του κάνει φανταστικά πράγματα.

Το τελευταίο «απόλυτο» της Γιουνάιτεντ κόντρα στη Λίβερπουλ ήρθε με ποδοσφαιριστή τον Κάρικ! Τεράστια νίκη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! «Κλείδωσε» το Champions League, έκανε το 2/2 απέναντι στη Λίβερπουλ και ο Μάικλ Κάρικ το «έζησε» ξανά από διαφορετικό πόστο!

Ενδεικτικό αυτού, είναι και το γεγονός πως από την Day 1 του Μάικλ Κάρικ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πρωτοπόρος!

Μάλιστα, σε αυτήν την «ειδική βαθμολογία» θα τη βρούμε με 32 βαθμούς και στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ.

Κι όλα αυτά, ενώ οι «μεγάλοι» της Premier League, τον βλέπουν στον πάγκο και «τρέμουν»! Ο λόγος; Είναι πάρα πολύ απλός, καθώς μένει «απόλυτος» απέναντι στο Big-6 στη δεύτερη θητεία του.

🚨 Michael Carrick in four months as Man United interim manager…



➖Defeated Pep Guardiola’s Man City.

➖Defeated Mikel Arteta’s Arsenal.

➖Defeated Arne Slot’s Liverpool.

➖Defeated Liam Rosenior’s Chelsea.

➖Defeated Unai Emery’s Aston Villa. pic.twitter.com/EIqt2MZQHT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2026

Και το δείγμα γραφής είναι αρκετά ικανοποιητικό. Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Τότεναμ όλες ηττήθηκαν από τους «κόκκινους διαβόλους»!

Χωρίς καμία «εξαίρεση», από την ημέρα που πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του, ο Μάικλ Κάρικ στην ομάδα που «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά.

Manchester United’s record against the 'Big six' under Michael Carrick:



2-0 win vs. Man City ✅

3-2 win vs Arsenal ✅

2-0 win vs Tottenham ✅

1-0 win vs. Chelsea ✅

3-2 win vs. Liverpool ✅



5 games and 5 wins. It's a perfect record in the big games for Carrick. 🔥 pic.twitter.com/35MCNHoAyT — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 3, 2026

Μάλιστα, ακόμα και να δούμε την πρώτη του πορεία στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πάλι θα δούμε πως είναι αήττητος.

Πριν από μία 5ετία, είχε κάτσει στον πάγκο, για τρεις αναμετρήσεις, με τις δύο να είναι κόντρα σε Άρσεναλ και Τσέλσι. Τότε, τα αποτελέσματα ήταν ξανά εντυπωσιακά, καθώς είχαμε μία νίκη και μία ισοπαλία κόντρα στους «μπλε».

Για τη μοναδική «απώλεια» του Μάικλ Κάρικ που έχει γίνει ο «εφιάλτης» των «μεγάλων» της Αγγλίας!