Ο Στέφανος Τζίμας έκανε ονειρεμένο ντεμπούτο, ο Μπάμπης Κωστούλας πήρε χρόνο συμμετοχής, αλλά ο προπονητής της Μπράιτον ξεκαθάρισε τι ακολουθεί.

Το βράδυ της Τετάρτης (27/08) Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποίησαν το επίσημο ντεμπούτο τους με τη φανέλα της Μπράιτον.

Ο πρώτος, μάλιστα, σκόραρε δύο φορές, μοίρασε και μία ασίστ, κάνοντας το «Νησί» να παραμιλά. Παράλληλα, και ο Κωστούλας είχε 1-2 καλές στιγμές στο ματς.

Όπως ήταν λογικό, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Όξφορντ για το Carabao Cup (27/08, 0-6), ο προπονητής της Μπράιτον ρωτήθηκε για το μέλλον των δύο Ελλήνων, όντας αφοπλιστικά ειλικρινής.

Κατά τις δηλώσεις του, ο Φάμπιαν Χούρτζελερ ανέφερε πως αμφότεροι χρειάζονται χρόνο για να αγωνιστούν στην Premier League. Έδωσε συγχαρητήρια στον Στέφανο Τζίμα για την εμφάνισή του, αλλά παράλληλα, κράτησε «χαμηλά» την μπάλα, τονίζοντας:

«Είναι ακόμη μακριά από ένα ματς της Premier League. Μπήκαν στο ματς μετά το 3-0, οπότε οφείλουμε να σχετίσουμε όσα συνέβησαν με τις καλές συνθήκες οι οποίες υπήρχαν.

Ήταν σημαντικό ντεμπούτο γι’ αυτούς, ήταν μία καλή αρχή, αλλά ήταν απλώς ένα πρώτο βήμα.

Έχουν και έχουμε να κάνουμε μαζί τους αρκετά βήματα, για να είναι έτοιμοι για ένα ματς της Premier League.

Οφείλουν να εκμεταλλευθούν κάθε στιγμή στην προπόνηση, κάθε λεπτό που θα αγωνιστούν σε ματς και είμαι βέβαιος, πως μακροπρόθεσμα θα μας βοηθήσουν».