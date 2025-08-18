Μπορεί οι φίλοι των «γλάρων» να μην είδαν Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα στην πρεμιέρα της Premier League 2025-26 παρόλα αυτά, οι δύο νεαροί Έλληνες πάτησαν χορτάρι και φόρεσαν τη φανέλα της Μπράιτον.

Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας που χρειάζονται έξτρα χρόνο προσαρμογής σύμφωνα με τα λεγόμενα του προπονητή τους για να μπουν στην εξίσωση της πρώτης ομάδας, δεν έμειναν άπραγοι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.

Κωστούλας και Τζίμας αγωνίστηκαν στην PL2, με την δεύτερη (U21) ομάδα της Μπράιτον για να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό και να ανεβάσουν στροφές. Οι δύο διεθνείς, μπήκαν αλλαγή στο 60′, στην ευρεία νίκη της ομάδας τους κόντρα στην αντίστοιχη της Γουέστ Μπρομ.

Αγώνα που παρακολούθησε και ο Φαμπιάν Χιουρτσέλερ, ο οποίος έβγαλε κάποια συμπεράσματα, μερικές ώρες μετά την ισόπαλη πρεμιέρα της πρώτης ομάδας απέναντι στη Φούλαμ.

Στην αναμέτρηση που έλαμψε ο Σέιν Ντι ο οποίος σημείωσε χατ τρικ, Κωστούλας και Τζίμας συνέβαλαν στο ευρύ 4-0 με τον δικό τους τρόπο. Ο μεν πρώην άσος του Ολυμπιακού για τον οποίο δαπανήθηκε και το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για Έλληνα ποδοσφαιριστή, ήταν εκείνος που έκανε το σουτ και από την απόκρουση του αντίπαλου πορτιέρε ο Μάκλεϊ βρήκε δίχτυα.

Ενώ ο Τζίμας που έκανε θόρυβο πέρυσι στη Β΄ Γερμανίας και άνοιξε τα… φτερά του για το Νησί προερχόμενος από τον ΠΑΟΚ, κέρδισε το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Ντι.

Εισαγωγή στις αρχές του αγγλικού ποδοσφαρίρου, έστω κι έτσι για τους Κωστούλα και Τζίμα με τον Γερμανό τεχνικό της πρώτης ομάδας να μένει ικανοποιημένος από τα όσα είδε από τους δυο τους σύμφωνα με ενημέρωση από την Μπράιτον και τον Μπράιαν Όουεν, ο οποίος ακολουθεί το ρεπορτάζ.

Fabian Hurzeler watched as Kostoulas and Tzimas played for the under-21s today – and Shane Nti completed a hat-trick. #bhafc https://t.co/1IrSKV82nd — Brian Owen (@Brian__Owen) August 17, 2025

Αυτό αποτέλεσε και το «βάπτισμα του πυρός» για τον Κωστούλα που κουβαλούσε τραυματισμό από το φινάλε της περασμένης σεζόν και έχει μπει στις προπονήσεις τις τελευταίες μέρες. Δεύτερη συμμετοχή για τον Τζίμα που είχε πάρει χρόνο συμμετοχής και στο – κεκλεισμένων των θυρών – φιλικό με τη Βόλγσμπουργκ πριν από μερικές μέρες.