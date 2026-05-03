Τεράστια νίκη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! «Κλείδωσε» το Champions League, έκανε το 2/2 απέναντι στη Λίβερπουλ και ο Μάικλ Κάρικ το «έζησε» ξανά από διαφορετικό πόστο!

Το μεγάλο ματς της 35ης αγωνιστικής της Premier League ήταν ΤΡΟΜΕΡΟ! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπόρεσε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Λίβερπουλ (03/05, 3-2) και «κλείδωσε» τη συμμετοχή της στο επόμενο Champions League.

Μία εξέλιξη που μπορεί να φέρει και νέα δεδομένα στην περίπτωση του Μάικλ Κάρικ, αφού στους πρώτους του μήνες έβγαλε εις πέρας τη μεγάλη «αποστολή»!

OFICIAL. Manchester United REGRESA a la UEFA Champions League tras dos temporadas de ausencia, el gigante de Inglaterra vuelve a la máxima competición. ✅🔴 pic.twitter.com/hwKRYm7DFY — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 3, 2026

Η αλήθεια είναι πως το 2-0 στο 14ο λεπτό «έδειχνε» πως οι «κόκκινοι διάβολοι» θα πάρουν μία… άνετη νίκη. Ωστόσο, η Λίβερπουλ βγήκε αποφασισμένη στο δεύτερο μέρος, έκανε το 2-2 και λίγο έλειψε να έρθει και η ανατροπή.

Παρ’ όλα αυτά, ο Κόμπι Μέινου σκόραρε λίγες ημέρες, μετά το νέο του συμβόλαιο και έδωσε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

Σε μία νίκη που έχει ακόμα μία «μετάφραση». Ποια είναι αυτή; Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε το 2/2 για πρώτη φορά μετά από μία 10ετία απέναντι στη Λίβερπουλ στην Premier League!

Kobbie Mainoo's strike sees off a spirited Liverpool side at Old Trafford.



Arne Slot's men came from two goals down in the second half, but Mainoo's first goal in almost two years means United complete the league double over Liverpool for the first time since 2015-16. pic.twitter.com/R3oaGCnkvi — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 3, 2026

Ωστόσο, για να τα καταφέρει έχουν περάσει αρκετοί άνθρωποι από τον πάγκο της.

Η τελευταία φορά που είχαμε έξι βαθμούς για τους «κόκκινους διαβόλους» ήταν τη σεζόν 2015-16! Τότε, προπονητής ήταν ο Λουίς Φαν Χαλ.

Πόσοι προπονητές χρειάστηκε να περάσουν, για να ξαναδούμε το «απόλυτο»; Πέντε μόνιμοι, ενώ τρεις υπηρεσιακοί ή προσωρινοί, χωρίς να μετράμε τον Μάικλ Κάρικ!

Man United strengthen their grip on third by completing their first league double over Liverpool since 2016 😮‍💨📈 pic.twitter.com/Epj2ladda6 — OneFootball (@OneFootball) May 3, 2026

Για να καταλάβουμε πόσα χρόνια έχουν περάσει από το τελευταίο 2/2 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αρκεί να δούμε τι έκανε τότε ο νυν τεχνικός της!

Ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής είχε «ζήσει» τη σεζόν 2015-16, αλλά αγωνιζόμενος στο χορτάρι. Κι όμως, αφού στο ένα ματς με τη Λίβερπουλ ήταν αρχηγός, ενώ στο άλλο είχε μείνει εκτός αποστολής!

Μία 10ετία αργότερα «ζει» ξανά αυτήν την ιδιαίτερη συνθήκη, αλλά από ένα διαφορετικό πόστο…