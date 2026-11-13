Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άργησε και λίγες ώρες, μετά την απόλυση του Μάικλ Κάρικ ανακοίνωσε τον «διάδοχό» του. Οι συνομιλίες με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έφεραν «γάμο».
Ο Αργεντίνος προπονητής θα αφήσει πίσω του την «περιπέτειά» του στις ΗΠΑ και θα επιστρέψει στην Premier League, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029!
Για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία προφανώς και… έφυγαν κάποια σημαντικά χρηματικά ποσά. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που οι «κόκκινοι διάβολοι» κάνουν κάτι παρόμοιο, για την άκρη του πάγκου τους.
Έτσι και αλλιώς, μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά.
Τα εκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί στη μετά «εποχή Σερ Άλεξ»
Ο Σκωτσέζος τεχνικός άφησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2014 και από τότε κανείς δεν έχει καταφέρει να… στεριώσει.
Η αρχή έγινε με τον Ντέιβιν Μόγες βάζοντας στα ταμεία του 5.900.000 ευρώ, από την πορεία του στο κλαμπ.
Στη συνέχεια ανέλαβε ο Λουίς Φαν Χαλ σε μία συνεργασία που είχε «κόστος» 10.100.000 ευρώ. Περίπου στα ίδια χρήματα ήταν και ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (10.900.000 ευρώ), όταν κάθισε στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
Ο Έρικ Τεν Χαγκ ήταν ακόμα μία επιλογή πολύ ακριβή, αφού «στοίχισε» συνολικά 12.400.000 ευρώ.
Ένας πολύ κοστοβόρος «γάμος» ήταν και του Ραλφ Ράνγκνικ, μιας και οι «κόκκινοι διάβολοι» δαπάνησαν 17.600.000 ευρώ στην πορεία του.
Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να… ακουμπήσει τους Ρούμπεν Αμορίμ και Ζοσέ Μουρίνιο. Στα 20.800.000 και στα 23.500.000 ευρώ σταμάτησε το «κοντέρ» αντίστοιχα και για τους δύο προπονητές.
Η «μετακίνηση» από τον Μάικλ Κάρικ στον Μαουρίσιο Ποτσετίνο στοίχισε συνολικά 15.000.000 ευρώ, που προστέθηκαν στον λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με όλες τις «τιμές» να είναι σύμφωνα με το Transfermarkt.
Δηλαδή, φτάνουμε πάνω από τα 100.000.000 ευρώ!
Κι όλα αυτά, χωρίς να προστεθούν τα χρήματα για τους προσωρινούς προπονητές.