Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα τελευταία χρόνια αδυνατεί να βρει σταθερό προπονητή, μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, έχοντας δαπανήσει ένα τεράστιο ποσό!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άργησε και λίγες ώρες, μετά την απόλυση του Μάικλ Κάρικ ανακοίνωσε τον «διάδοχό» του. Οι συνομιλίες με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έφεραν «γάμο».

Ο Αργεντίνος προπονητής θα αφήσει πίσω του την «περιπέτειά» του στις ΗΠΑ και θα επιστρέψει στην Premier League, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029!

🏅 Mauricio Pochettino's career achievements:



▪️ Led USA to their first knockout win at a World Cup.

▪️ Took Spurs to a Champions League final in 2019.

▪️ Turned Spurs into title challengers, finishing 2nd in 2016/17.

▪️ Led Southampton to 8th – then their joint-highest Premier… pic.twitter.com/V6isrHYTjq — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 10, 2026

Για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία προφανώς και… έφυγαν κάποια σημαντικά χρηματικά ποσά. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που οι «κόκκινοι διάβολοι» κάνουν κάτι παρόμοιο, για την άκρη του πάγκου τους.

Έτσι και αλλιώς, μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐌𝐀𝐍 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐓𝐎 𝐓𝐑𝐈𝐆𝐆𝐄𝐑 𝐏𝐎𝐂𝐇𝐄𝐓𝐓𝐈𝐍𝐎'𝐒 𝐑𝐄𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐒𝐄 💰



Man United have informed the US Soccer Federation that they intend to trigger Pochettino's release clause, @SamiMokbel_BBC reports.



Pochettino himself has also… pic.twitter.com/9HtABP9B0p — 433 (@433) November 12, 2026

Τα εκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί στη μετά «εποχή Σερ Άλεξ»

Ο Σκωτσέζος τεχνικός άφησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2014 και από τότε κανείς δεν έχει καταφέρει να… στεριώσει.

Η αρχή έγινε με τον Ντέιβιν Μόγες βάζοντας στα ταμεία του 5.900.000 ευρώ, από την πορεία του στο κλαμπ.

Mauricio Pochettino has faced plenty of Man United managers during his time in the Premier League…



Now he's one of them 😲 pic.twitter.com/TY8yD5LZlO — ESPN UK (@ESPNUK) November 13, 2026

Στη συνέχεια ανέλαβε ο Λουίς Φαν Χαλ σε μία συνεργασία που είχε «κόστος» 10.100.000 ευρώ. Περίπου στα ίδια χρήματα ήταν και ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (10.900.000 ευρώ), όταν κάθισε στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο Έρικ Τεν Χαγκ ήταν ακόμα μία επιλογή πολύ ακριβή, αφού «στοίχισε» συνολικά 12.400.000 ευρώ.



Ένας πολύ κοστοβόρος «γάμος» ήταν και του Ραλφ Ράνγκνικ, μιας και οι «κόκκινοι διάβολοι» δαπάνησαν 17.600.000 ευρώ στην πορεία του.

Mauricio Pochettino has agreed to become the @ManUtd head coach from 18 November, the club have confirmed ✍️ pic.twitter.com/G8qcFS8HbR — Premier League (@premierleague) November 13, 2026

Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να… ακουμπήσει τους Ρούμπεν Αμορίμ και Ζοσέ Μουρίνιο. Στα 20.800.000 και στα 23.500.000 ευρώ σταμάτησε το «κοντέρ» αντίστοιχα και για τους δύο προπονητές.

Η «μετακίνηση» από τον Μάικλ Κάρικ στον Μαουρίσιο Ποτσετίνο στοίχισε συνολικά 15.000.000 ευρώ, που προστέθηκαν στον λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με όλες τις «τιμές» να είναι σύμφωνα με το Transfermarkt.



Δηλαδή, φτάνουμε πάνω από τα 100.000.000 ευρώ!

Κι όλα αυτά, χωρίς να προστεθούν τα χρήματα για τους προσωρινούς προπονητές.