H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να «ενεργοποιήσει» τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, σε μία «μεταγραφή» που θα της στοιχίσει πολλά εκατομμύρια!

O Μάικλ Κάρικ είπε «αντίο» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ακόμα και αν πριν από λιγότερο έναν χρόνο έμοιαζε να είναι ο «σωτήρας» της, τώρα η αποχώρηση μοιάζει δεδομένη.

Τα πολύ άσχημα αποτελέσματα των «κόκκινων διαβόλων» έστρεψαν το κλαμπ στις εναλλακτικές του..

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐏𝐎𝐂𝐇𝐄𝐓𝐓𝐈𝐍𝐎 𝐓𝐎 𝐁𝐄𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐄𝐖 𝐌𝐀𝐍 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐆𝐄𝐑 — 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐑𝐄𝐀𝐂𝐇𝐄𝐃 🤝



All parties involved have reached a full agreement for Pochettino to become the new Man United manager, pending Michael… pic.twitter.com/ZUNRlgRwdg — 433 (@433) November 11, 2026

Ωστόσο, μία περίπτωση μοιάζει να έχει μεγάλο προβάδισμα. Ποια είναι αυτή;

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο! Ο Αργεντίνος προπονητής, εδώ και αρκετούς μήνες, έχει μείνει μακριά από τους πάγκους ομάδων.

Όμως, ανήκει στις ΗΠΑ, που τον είχαν επιλέξει με στόχο να κάνουν μία καλή πορεία στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο.

🚨 BREAKING: Manchester United have verbally agreed terms in principle with Mauricio Pochettino to become the new head coach.



Negotiations ongoing with US Federation to move forward as $10m release clause is available to get Poch.



Formal steps to follow — then here we go. pic.twitter.com/y5hqUVv699 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2026

Το συμβόλαιό του με την αμερικάνικη Ομοσπονδία είναι σε ισχύ, μέχρι και το καλοκαίρι του 2030.

Παρ’ όλα αυτά, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του!

Πιο συγκεκριμένα, αν δαπανήσει 10.000.000 λίρες θα μπορέσει να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, που είναι πολύ θετικός για την επιστροφή του στην Premier League.

🚨💣 Manchester United are advancing in talks to appoint Mauricio Pochettino as new head coach.



Pochettino wants the job and talks are moving forward, as @TheAthleticFC reports.



He’s the clear favorite waiting for club final decision. pic.twitter.com/o0nLPB2A18 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2026

Ένα τεράστιο ποσό, όταν μιλάμε για «μεταγραφή» προπονητή. Όμως, όχι και το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει στην ιστορία προπονητή.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 η Τσέλσι είχε «κοιτάξει» στην Μπράιτον, για τον νέο της προπονητή.

🚨 Agreement in principle reached between Manchester United and Mauricio Pochettino. Formal steps to follow.



With @alex_crook for @talkSPORT.🎙️ pic.twitter.com/K8Vz7uARdA — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 11, 2026

Ο Γκρέιαμ Πότερ είχε κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά στους Λονδρέζους δεν στέριωσε, αφού έμεινε για μονάχα 35 ματς.

Πόσα χρήματα είχαν δαπανήσει, για να τον κάνουν δικό τους; Συνολικά 23.000.000 ευρώ, για την πιο ακριβή «μεταγραφή» τεχνικού, που δεν έφερε και ανάλογα αποτελέσματα!