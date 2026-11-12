O Μάικλ Κάρικ είπε «αντίο» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
Ακόμα και αν πριν από λιγότερο έναν χρόνο έμοιαζε να είναι ο «σωτήρας» της, τώρα η αποχώρηση μοιάζει δεδομένη.
Τα πολύ άσχημα αποτελέσματα των «κόκκινων διαβόλων» έστρεψαν το κλαμπ στις εναλλακτικές του..
Ωστόσο, μία περίπτωση μοιάζει να έχει μεγάλο προβάδισμα. Ποια είναι αυτή;
Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο! Ο Αργεντίνος προπονητής, εδώ και αρκετούς μήνες, έχει μείνει μακριά από τους πάγκους ομάδων.
Όμως, ανήκει στις ΗΠΑ, που τον είχαν επιλέξει με στόχο να κάνουν μία καλή πορεία στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Το συμβόλαιό του με την αμερικάνικη Ομοσπονδία είναι σε ισχύ, μέχρι και το καλοκαίρι του 2030.
Παρ’ όλα αυτά, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του!
Πιο συγκεκριμένα, αν δαπανήσει 10.000.000 λίρες θα μπορέσει να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, που είναι πολύ θετικός για την επιστροφή του στην Premier League.
Ένα τεράστιο ποσό, όταν μιλάμε για «μεταγραφή» προπονητή. Όμως, όχι και το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει στην ιστορία προπονητή.
Τον Σεπτέμβριο του 2022 η Τσέλσι είχε «κοιτάξει» στην Μπράιτον, για τον νέο της προπονητή.
Ο Γκρέιαμ Πότερ είχε κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά στους Λονδρέζους δεν στέριωσε, αφού έμεινε για μονάχα 35 ματς.
Πόσα χρήματα είχαν δαπανήσει, για να τον κάνουν δικό τους; Συνολικά 23.000.000 ευρώ, για την πιο ακριβή «μεταγραφή» τεχνικού, που δεν έφερε και ανάλογα αποτελέσματα!