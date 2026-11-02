Ο Μικέλ Αρτέτα δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στην αγωνιστική δράση.

Ο Χρήστος Τζόλης επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα της Άρσεναλ, αφήνοντας πίσω τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός, με τον Μικέλ Αρτέτα να δείχνει εμφανώς την ικανοποίησή του.

Οι Λονδρέζοι, για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, κέρδισαν στο Άνφιλντ στο πλαίσιο της Premier League, επικρατώντας της Λίβερπουλ με 1-0 (01/11). Ένα γκολ του Κάι Χάβερτς ήταν αρκετό για να κάνει τη διαφορά και να χαρίσει στους «κανονιέρηδες» το… ρετιρέ της βαθμολογίας.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Βάσκος τεχνικός ρωτήθηκε σχετικά με την αντιμετώπιση του τραυματισμού του Χρήστου Τζόλη, αλλά και την επιστροφή του στη δράση.

Christos Tzolis starts for Arsenal for the first time since September 19. ✅🇬🇷



Welcome back to the squad, Christos! 👋 pic.twitter.com/OCfV465tdH — afcstuff (@afcstuff) November 1, 2026

«Ήταν και πάλι η ενέργεια που έδειξε στις προπονήσεις. Όταν τον ρώτησα πόσο σίγουρος ήταν, είχαμε επίσης ένα ζήτημα με τον Εζε και ήταν πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι βρέθηκε σήμερα στην αποστολή. Θέλω να δώσω τα εύσημα σε ολόκληρο το ιατρικό επιτελείο και την ομάδα φυσικής κατάστασης, γιατί αυτό που κάνουν με αυτούς τους παίκτες είναι απίστευτο. Κάθε τρεις ημέρες καταφέρνουν να διατηρούν τους πάντες σε αυτό το επίπεδο.

Αυτές είναι μερικές φορές οι λεπτομέρειες που καθορίζουν αν θα κερδίσεις έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, το αν δηλαδή έχεις έναν παίκτη διαθέσιμο ή όχι. Αξίζουν πραγματικά τα εύσημα. Όσο για τον Χρήστο, είναι απίστευτος. Δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο, ήθελε να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Πήραμε κάποια ρίσκα και σε εκείνο το σημείο αποφασίσαμε ότι ήταν αρκετό».