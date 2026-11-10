Όλα δείχνουν ότι ο Μάικλ Κάρικ θα πει «αντίο» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως, δεν θα πάρει μία μεγάλη αποζημίωση!

Τελικά, όλα δείχνουν ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα βγει ξανά στην αγορά για προπονητή.

Την περασμένη σεζόν ο Μάικλ Κάρικ έκανε απίθανα πράγματα και κέρδισε ένα μόνιμο συμβόλαιο στον σύλλογο.

Παρ’ όλα αυτά, η τωρινή αγωνιστική χρονιά έχει ξεκινήσει πιο «στραβά» από ποτέ.

Manchester United are expected to sack Michael Carrick as head coach, per @TheAthleticFC 🚨 pic.twitter.com/gpOyyn5gNN — B/R Football (@brfootball) November 9, 2026

Έπειτα από 10 αγωνιστικές στην Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην 18η θέση της βαθμολογίας, έχοντας μονάχα μία νίκη!

Γι’ αυτό και σύμφωνα με τα κορυφαία ΜΜΕ της Αγγλίας, όλα δείχνουν ότι πάμε για ένα «διαζύγιο».

Η αλήθεια είναι πως οι «κόκκινοι διάβολοι» τα τελευταία χρόνια έχουν πληρώσει υπέρογκα ποσά, για αποζημιώσεις ποδοσφαιριστών.

Manchester United look increasingly likely to sack head coach Michael Carrick.



The club opted to stick with Carrick after the side's 3-0 home defeat by Bournemouth on 25 October, with the intention of reassessing the situation during this month's international break.



Multiple… pic.twitter.com/CL9XcEO6wb — BBC Sport (@BBCSport) November 9, 2026

Παρ’ όλα αυτά, δεν ισχύει το ίδιο για την περίπτωση του Μάικλ Κάρικ, αφού φρόντισαν να μπορούν να πουν «αντίο» με «βελούδινο» τρόπο.

Όπως αναφέρει και ο Μπεν Τζέικομπς οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει για συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2028.

Συνήθως, όταν υπάρχει απόλυση, υπάρχει και μία τεράστια αποζημίωση από πίσω, αφού θα πρέπει να πληρωθεί όλο το συμβόλαιο, αν δεν υπάρχει συμβιβαστική οδός.

🚨 Manchester United intend to relieve Michael Carrick of duties. #MUFC say no final decision & nothing set in stone but work undertaken on replacements + multiple sources anticipate change before Liverpool. W/ @lauriewhitwell @AdamCrafton_ @TheAthleticFC https://t.co/E1W3QbGYx1 — David Ornstein (@David_Ornstein) November 9, 2026

Όμως, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάικλ Κάρικ είχαν deal, με μία «ρήτρα εξόδου», σε περίπτωση που θα έλεγε «αντίο» ο Άγγλος τεχνικός!

Δηλαδή, οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν θα χρειαστεί να δώσουν όλο το συμβόλαιό του, αλλά το ποσό που είχε συμφωνηθεί την περασμένη σεζόν.

Σε μία κίνηση που -πιθανότατα- θα «γλυτώσει» αρκετά… μηδενικά στον σύλλογο.