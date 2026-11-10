Τελικά, όλα δείχνουν ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα βγει ξανά στην αγορά για προπονητή.
Την περασμένη σεζόν ο Μάικλ Κάρικ έκανε απίθανα πράγματα και κέρδισε ένα μόνιμο συμβόλαιο στον σύλλογο.
Παρ’ όλα αυτά, η τωρινή αγωνιστική χρονιά έχει ξεκινήσει πιο «στραβά» από ποτέ.
Έπειτα από 10 αγωνιστικές στην Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην 18η θέση της βαθμολογίας, έχοντας μονάχα μία νίκη!
Γι’ αυτό και σύμφωνα με τα κορυφαία ΜΜΕ της Αγγλίας, όλα δείχνουν ότι πάμε για ένα «διαζύγιο».
Η αλήθεια είναι πως οι «κόκκινοι διάβολοι» τα τελευταία χρόνια έχουν πληρώσει υπέρογκα ποσά, για αποζημιώσεις ποδοσφαιριστών.
Παρ’ όλα αυτά, δεν ισχύει το ίδιο για την περίπτωση του Μάικλ Κάρικ, αφού φρόντισαν να μπορούν να πουν «αντίο» με «βελούδινο» τρόπο.
Όπως αναφέρει και ο Μπεν Τζέικομπς οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει για συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2028.
Συνήθως, όταν υπάρχει απόλυση, υπάρχει και μία τεράστια αποζημίωση από πίσω, αφού θα πρέπει να πληρωθεί όλο το συμβόλαιο, αν δεν υπάρχει συμβιβαστική οδός.
Όμως, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάικλ Κάρικ είχαν deal, με μία «ρήτρα εξόδου», σε περίπτωση που θα έλεγε «αντίο» ο Άγγλος τεχνικός!
Δηλαδή, οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν θα χρειαστεί να δώσουν όλο το συμβόλαιό του, αλλά το ποσό που είχε συμφωνηθεί την περασμένη σεζόν.
Σε μία κίνηση που -πιθανότατα- θα «γλυτώσει» αρκετά… μηδενικά στον σύλλογο.