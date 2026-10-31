Ο Μάικλ Κάρικ δεν φαίνεται πως… πτοήθηκε μετά την ήττα -και- από την Τσέλσι, που «βύθισε» κι άλλο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τι κι αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να συνέλθει με τίποτα και δέχθηκε ακόμα μία ήττα, αυτή τη φορά από την Τσέλσι (31/10, 2-0); Ο Μάικλ Κάρικ δεν φαίνεται πως έχει κανένα… πρόβλημα!

Οι Λονδρέζοι ήταν ανώτεροι στην αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της Premier League, βρίσκοντας δύο γκολ με τους Ρότζερς και Πάλμερ, για να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

Κάπως έτσι, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν μόλις 7 βαθμούς (!) και βρίσκονται στη 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Όπως είναι λογικό, μετά το φινάλε της αναμέτρησης στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Μάικλ Κάρικ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Μάλιστα, ρωτήθηκε «εάν θα είναι προπονητής στον επόμενο αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

• Reporter: “Do you think you'll still be in charge for Manchester United's next match?”



🗣🚨 𝗡𝗘𝗪: Michael Carrick: "Yes." pic.twitter.com/UH6ZhoeaiP — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 31, 2026

Ο Άγγλος τεχνικός, πάντως, δεν φαίνεται πως… πτοείται. Απάντησε, γεμάτος αυτοπεποίθηση, πως «Ναι, εδώ θα είμαι»!

«Πρέπει να προχωρήσουμε. Υπήρχαν πράγματα που νιώσαμε ότι δούλεψαν για εμάς σήμερα, από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε πίστη και αυτοπεποίθηση. Πολλά από τα καλά πράγματα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για να συνεχίσουμε» συμπλήρωσε εν συνεχεία ο Κάρικ.