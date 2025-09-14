Η Ρέξαμ έζησε το απόλυτο «παραμύθι». Μετά από τρεις συνεχόμενες ανόδους βρέθηκε στην Championship, αλλά τα πράγματα δεν έχουν ξεκινήσει με τον… ίδιο τρόπο!

Οι τελευταίες χρονιές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στους φίλους της Ρέξαμ! Σε ένα σενάριο από το… Χόλιγουν οι Ράιν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΈλενεϊ είδαν την ομάδα τους στα σαλόνια της Championship!

Κι όλα αυτά, ενώ πριν από τρία χρόνια ήταν στη National League. Ωστόσο, το ξεκίνημα στη 2η τη τάξει κατηγορία της Αγγλίας δεν έχει ξεκινήσει με θετικό πρόσημο.

Απίθανο και ιστορικό 3/3: Η Ρέξαμ των Ρέινολντς-ΜακΈλενεϊ «τρέλανε» κόσμο στην Αγγλία! Δεν γίνονται ούτε στο… Χόλιγουντ αυτά! Η Ρέξαμ των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΈλενεϊ «σφράγισε» την άνοδο στην Championship και έγραψε ιστορία!

Η Ρέξαμ δαπάνησε περίπου 30.000.000 ευρώ, ώστε να είναι ανταγωνιστική. Όμως, μετά από πέντε αγωνιστικές μετράει μόλις μία νίκη και τέσσερις βαθμούς! Αυτό την «αναγκάζει» να είναι στην 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος!

Μετά την τελευταία ήττα απέναντι στην ΚΠΡ (13/09, 1-3) έχουν αρχίσει να υπάρχουν πολλά σενάρια, σχετικά με το μέλλον του «αναμορφωτή» της.

Ο Φιλ Πάρκινσον ανέλαβε την ομάδα, όταν ακόμα ήταν στη National League. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια κατάφερε το ακατόρθωτο, καθώς πέτυχε τρεις συνεχόμενες ανόδους!

Ωστόσο, φαίνεται πως οι δύο ιδιοκτήτες σκέφτονται σοβαρά το μέλλον του, σύμφωνα με το «talkSPORT».

Για αυτό και το επόμενο διάστημα θα δουλεύει κάτω υπό πίεση, με το αν θα παραμείνει στην ομάδα στην επόμενη «στραβή» να μην είναι σίγουρο.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «talkSPORT»:

«Η Ρέξαμ συζητά για το μέλλον του Φιλ Πάρκινσον, καθώς ο Ράιαν Ρέινολντς παρακολουθεί την τρίτη ήττα του».