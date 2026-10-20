Ο Έντσο Μαρέσκα έχει ξεκινήσει φανταστικά τη νέα του «περιπέτεια», έχοντας ένα νέο «παράσημο» που θα το «ζήλευε», μέχρι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα!

Η τρίτη «αποστολή» της ΑΕΚ στο Champions League γράφει: Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00). Οι «πολίτες» είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, καθώς μία μεγάλη «εποχή» τελείωσε το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχώρησε και τη θέση του ανέλαβε ο Έντσο Μαρέσκα, ώστε να συνεχίσει την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

Πολλοί θα περίμεναν ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, καθώς θα πρέπει να ζήσει καινούργιες συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά, το ξεκίνημά της είναι εντυπωσιακό.

Μπορεί να έχασε στον τελικό του Community Shield, αλλά και από την Παρί Σεν Ζερμέν (14/10, 2-4), αλλά αυτά είναι μόνο οι «εξαιρέσεις».

Οι πιθανοί αντί-Χάαλαντ για το Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ Ο Έρλινγκ Χάαλαντ παραμένει ένα μεγάλο «ερωτηματικό» για το ματς με την ΑΕΚ (20/10, 22:00). Ποιοι παίκτες πιθανόν να τον αντικαταστήσουν;

Το ρεκόρ που θα «ζήλευε» μέχρι και ο Γκουαρδιόλα

Στην Premier League ο Ιταλός τεχνικός έχει πετύχει κάτι που μέχρι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα «ζήλευε»!

Το ματς με την Ίπσουιτς (17/10, 3-2) ήταν ιστορικό, για τον νέο προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι. Ο λόγος; Έγινε ο πρώτος που κερδίζει στα πρώτα επτά του παιχνίδια με νέα ομάδα στην Premier League!

Κι όμως, αφού -μέχρι πρότινος- υπήρχαν τρεις διαφορετικοί που είχαν κάνει το 6/6, αλλά μετά… λάθεψαν.

Maresca's the man! 🔝



The Italian is the first manager in Premier League history to win his first seven league games in charge of a club 7️⃣ pic.twitter.com/nSFdqZJMSC — Match of the Day (@BBCMOTD) October 17, 2026

Κάρλο Αντσελότι, Πεπ Γκουαρδιόλα και Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ήταν οι «προκάτοχοι» αυτού του ρεκόρ.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες και λίγο πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (20/10, 22:00), ο Έντσο Μαρέσκα τούς «έπιασε» και όχι μόνο αυτό, αφού τους «προσπέρασε»!