Ο Έρλινγκ Χάαλαντ παραμένει ένα μεγάλο «ερωτηματικό» για το ματς με την ΑΕΚ (20/10, 22:00). Ποιοι παίκτες πιθανόν να τον αντικαταστήσουν;

Η 3η αγωνιστική του Champions League είναι πολύ κοντά στην έναρξή της. Σε λίγες ώρες αρκετές αναμετρήσεις θα μας κρατήσουν συντροφιά.

Η ΑΕΚ δίνει και αυτή τη δική της «μάχη» που θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, έπειτα από την ήττα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10, 3-1).

Όμως, το έργο της θα είναι πολύ δύσκολο, αφού θα πρέπει να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 22:00).

Οι «πολίτες» στην Premier League παραμένουν αήττητοι, ενώ στο Champions League «κουβαλούν» την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν (14/10, 2-4).

Ο Έντσο Μαρέσκα έχει αρκετούς «πονοκεφάλους» στο μυαλό του, με μεγαλύτερο να είναι η πιθανή απουσία του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός επιθετικός τραυματίστηκε με την Ίπσουιτς (17/10, 3-2). Γι’ αυτό και η συμμετοχή του κόντρα στην ΑΕΚ (20/10, 22:00) είναι στον «αέρα».

‼️Διαδικασία εισόδου στο γήπεδο για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι.https://t.co/uCoEqrmCp8 pic.twitter.com/nra5lA654v — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 19, 2026

Μάλιστα, δεν συμμετείχε ούτε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του, πριν το παιχνίδι με την «Ένωση».

Ποιοι είναι οι παίκτες που θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του; Ο ένας είναι ο Αντουάν Σεμένιο. Ωστόσο, ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής θα είναι στα «πιτς» για περίπου δύο μήνες, εξαιτίας ενός τραυματισμού.

Manchester City boss Enzo Maresca says Erling Haaland could be available against AEK Athens but Antoine Semenyo is "probably out for eight weeks" ⤵️ pic.twitter.com/8yKO7UNy4h — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 19, 2026

Φιλ Φόντεν και Ράιαν Σερκί θα μπορούσαν να παίξουν στην «αιχμή» του δόρατος, αλλά περισσότερο ως «ψευτοεννιάρι», χωρίς να κάνουν τη δουλειά του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ακόμα μία επιλογή είναι ο Ιλιμάν Εντιάγε, που κατά καιρούς έχει παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Τρεις περιπτώσεις που τη δεδομένη στιγμή μοιάζουν και οι επικρατέστερες, για να αντικαταστήσουν το «κανόνι» της Μάντσεστερ Σίτι, αν και εφόσον χρειαστεί.