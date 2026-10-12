Μία ματσάρα, με μία ομάδα μονάχα πρωταγωνίστρια. Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε κόντρα στη Λίβερπουλ (11/10, 0-3) και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της.
Πολλοί θα περίμεναν πως η «μετάβαση» από τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον Έντσο Μαρέσκα θα φέρει «στραβοπατήματα» στην εκκίνησή της.
Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, με τον Ιταλό τεχνικό να έχει καταφέρει κάτι μοναδικό.
Το «τέλειο» ξεκίνημα έχει μονάχα τέσσερις «κατόχους»
Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κάνει το 6/6 στην Premier League σε μία πορεία-όνειρο, αφού είναι και η μοναδική ομάδα που τα έχει καταφέρει.
Πόσοι είχαν καταφέρει κάτι ανάλογο, όταν «μεταπήδησαν» σε μια καινούργια ομάδα; Μονάχα τέσσερις!
Ένας εξ αυτών ήταν ο Κάρλο Αντσελότι, όταν και το είχε καταφέρει στην Τσέλσι. Από τη λίστα, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Πεπ Γκουαρδιόλα, όταν και ξεκίνησε το «παραμύθι» του στη Μάντσεστερ Σίτι.
Πριν τον Έντσο Μαρέσκα και πάλι ένας προπονητής στο Μάντσεστερ τα είχε καταφέρει, αλλά στην «κόκκινη μεριά».
Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και η εκκίνησή του στη Γιουνάιτεντ ήταν «τρομακτική».
Σε μία «παρέα» που -μέχρι πρότινος- είχε μονάχα τρεις, αλλά τις τελευταίες ώρες απέκτησε ακόμα έναν!