H Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε απέναντι στη Λίβερπουλ (11/10, 0-3) και ο Έντσο Μαρέσκα μπήκε σε ένα πολύ κλειστό «κλαμπ»!

Μία ματσάρα, με μία ομάδα μονάχα πρωταγωνίστρια. Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε κόντρα στη Λίβερπουλ (11/10, 0-3) και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της.

Πολλοί θα περίμεναν πως η «μετάβαση» από τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον Έντσο Μαρέσκα θα φέρει «στραβοπατήματα» στην εκκίνησή της.

Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, με τον Ιταλό τεχνικό να έχει καταφέρει κάτι μοναδικό.

▪️6 games

▪️6 wins

▪️Beat United (a) & Liverpool (a)

▪️Top of the table



Enzo Maresca's Manchester City in the Premier League this season 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/hNxq2yLK9A — ESPN UK (@ESPNUK) October 11, 2026

Το «τέλειο» ξεκίνημα έχει μονάχα τέσσερις «κατόχους»

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κάνει το 6/6 στην Premier League σε μία πορεία-όνειρο, αφού είναι και η μοναδική ομάδα που τα έχει καταφέρει.

Πόσοι είχαν καταφέρει κάτι ανάλογο, όταν «μεταπήδησαν» σε μια καινούργια ομάδα; Μονάχα τέσσερις!

Manchester City make it six wins out of six after a 3-0 victory over ten-man Liverpool at Anfield.



Superb finishes from Erling Haaland, Jeremy Doku and Rayan Cherki. Every City player touched the ball in the build up to Cherki's third.



All the goals coming after Ryan… pic.twitter.com/N2lEcuMgqy — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 11, 2026

Ένας εξ αυτών ήταν ο Κάρλο Αντσελότι, όταν και το είχε καταφέρει στην Τσέλσι. Από τη λίστα, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Πεπ Γκουαρδιόλα, όταν και ξεκίνησε το «παραμύθι» του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Πριν τον Έντσο Μαρέσκα και πάλι ένας προπονητής στο Μάντσεστερ τα είχε καταφέρει, αλλά στην «κόκκινη μεριά».

6 – A team have started with six straight wins in just two of the last seven Premier Legue seasons (since 2020-21): Manchester City in 2023-24 and Manchester City in 2026-27.



Defiance. pic.twitter.com/fxjmoHPeoM — OptaJoe (@OptaJoe) October 11, 2026

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και η εκκίνησή του στη Γιουνάιτεντ ήταν «τρομακτική».

Σε μία «παρέα» που -μέχρι πρότινος- είχε μονάχα τρεις, αλλά τις τελευταίες ώρες απέκτησε ακόμα έναν!