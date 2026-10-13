Ποιος να το έλεγε; Η Μπράιτον έχει ξεκινήσει φανταστικά τη σεζόν της, με τα νούμερά της να τα «ζηλεύουν» τόσο η Μάντσεστερ Σίτι, όσο και η Άρσεναλ!

Η Premier League έχει ξεκινήσει με την Άρσεναλ, αλλά και τη Μάντσεστερ Σίτι να έχουν πάλι τον «πρώτο λόγο».

Από πίσω τους ακολουθεί μία μεγάλη «έκπληξη», με την Μπράιτον να έχει πραγματοποιήσει μία εξαιρετική σεζόν.

Η ομάδα του Φαμπιάν Χιούρτζελερ -αυτή τη στιγμή- είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και καθόλου τυχαία.

Matchweek 6 ✅



How the table stands 👇 pic.twitter.com/tJF9PhdCje — Premier League (@premierleague) October 12, 2026

Έτσι και αλλιώς, τα νούμερα «μιλούν» από μόνα τους, αφού κάθε ομάδα θα τα «ζήλευε».

Οι «γλάροι» έχουν φτιάξει μία επιθετική «μηχανή» που ελάχιστες υπάρχουν σαν και αυτές. Και φυσικά μέρος της είναι και ο Μπάμπης Κωστούλας!

Μετράει ήδη 18 τέρματα στο αγγλικό πρωτάθλημα και είναι η κορυφαία στο είδος της στην Premier League.

Αυτά τα γκολ δεν έχουν έρθει τυχαία, καθώς είναι «προϊόν» της εξαιρετικής δημιουργία της.

Η Μπράιτον είναι η ομάδα που έχει «φτιάξει» τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες (27), αφήνοντας πίσω τις Νότιγχαμ Φόρεστ, Κρίσταλ Πάλας και Κρίσταλ Πάλας.

Παράλληλα, είναι και η ομάδα που έχει τα περισσότερα xGoals, αφού έχει αυτή τη στιγμή 13.95.

𝗕𝗔𝗥𝗖𝗔 𝗔𝗡𝗗 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗔𝗥𝗘 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 ⚽💥



The clubs with the most goals scored in Europe’s top five leagues this season 📊



🥇 Barcelona – 34 goals

🥈 Real Madrid – 19 goals

🥉 Inter, Atlético Madrid & Brighton – 18 goals



Barcelona are in a… pic.twitter.com/nMsLIChVlR — 433 (@433) October 12, 2026

Πολλοί θα περίμεναν ότι θα υπάρχει διαφορετική «εικόνα» στην αμυντική της λειτουργία.

Παρ’ όλα αυτά, η Μπράιτον παίρνει… άριστα και εκεί. Μαζί με την Άρσεναλ, τη Μάντσεστερ Σίτι, την Έβερτον και τη Λιντς είναι οι καλύτερες άμυνες της Premier League!

Με την ομάδα του Φαμπιάν Χιούρτζελερ να έχει κάνει το μεγάλο «μπαμ» και τα νούμερά της να είναι αξιοζήλευτα σε όλη την Αγγλία.