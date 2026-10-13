Η Premier League έχει ξεκινήσει με την Άρσεναλ, αλλά και τη Μάντσεστερ Σίτι να έχουν πάλι τον «πρώτο λόγο».
Από πίσω τους ακολουθεί μία μεγάλη «έκπληξη», με την Μπράιτον να έχει πραγματοποιήσει μία εξαιρετική σεζόν.
Η ομάδα του Φαμπιάν Χιούρτζελερ -αυτή τη στιγμή- είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και καθόλου τυχαία.
Έτσι και αλλιώς, τα νούμερα «μιλούν» από μόνα τους, αφού κάθε ομάδα θα τα «ζήλευε».
Οι «γλάροι» έχουν φτιάξει μία επιθετική «μηχανή» που ελάχιστες υπάρχουν σαν και αυτές. Και φυσικά μέρος της είναι και ο Μπάμπης Κωστούλας!
Μετράει ήδη 18 τέρματα στο αγγλικό πρωτάθλημα και είναι η κορυφαία στο είδος της στην Premier League.
Αυτά τα γκολ δεν έχουν έρθει τυχαία, καθώς είναι «προϊόν» της εξαιρετικής δημιουργία της.
Η Μπράιτον είναι η ομάδα που έχει «φτιάξει» τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες (27), αφήνοντας πίσω τις Νότιγχαμ Φόρεστ, Κρίσταλ Πάλας και Κρίσταλ Πάλας.
Παράλληλα, είναι και η ομάδα που έχει τα περισσότερα xGoals, αφού έχει αυτή τη στιγμή 13.95.
Πολλοί θα περίμεναν ότι θα υπάρχει διαφορετική «εικόνα» στην αμυντική της λειτουργία.
Παρ’ όλα αυτά, η Μπράιτον παίρνει… άριστα και εκεί. Μαζί με την Άρσεναλ, τη Μάντσεστερ Σίτι, την Έβερτον και τη Λιντς είναι οι καλύτερες άμυνες της Premier League!
Με την ομάδα του Φαμπιάν Χιούρτζελερ να έχει κάνει το μεγάλο «μπαμ» και τα νούμερά της να είναι αξιοζήλευτα σε όλη την Αγγλία.