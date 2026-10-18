Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε τα… πάντα για την Μπράιτον κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, μέσα σε 32 επαφές με την μπάλα.

Γκολ, ασίστ «μαγεία» και ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι έκανε με την Μπράιτον ο Μπάμπης Κωστούλας, κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός ξεκίνησε για ακόμα μία φορά στο αρχικό σχήμα των «γλάρων», για την 7η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Charalampos Kostoulas makes it four for Brighton 🌟 pic.twitter.com/jZhrXFgg9v — Premier League (@premierleague) October 18, 2026

Με την Μπράιτον να έχει βάλει από νωρίς τα «θεμέλια» για τη νίκη, ο Κωστούλας ήρθε για προσθέσει το… κερασάκι στην τούρτα και λίγο αργότερα, να «καθαρίσει» μια και καλή την υπόθεση νίκη.

Αρχικά, με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών παιχνιδιού, με το σκορ ήδη στο 2-0, ο νεαρός φορ πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, είδε τον Αγιάρι και με ένα «μαγικό» τακουνάκι «έσπασε» στον συμπαίκτη του, ο οποίος με σουτ έγραψε το 3-0.

Έπειτα, στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Έλληνας φορ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνα της Κρίσταλ Πάλας, διαμορφώνοντας με πλασέ το 4-0.

Τα έκανε… όλα μέσα σε 32 επαφές

Ο Μπάμπης Κωστούλας, λοιπόν, είχε γκολ και ασίστ, μέσα στις 32 επαφές που έκανε με την μπάλα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση!

Πέρα από αυτά, έφτασε συνολικά σε 4 τελικές προσπάθειες, 2 εκ των οποίων ήταν εντός εστίας. Παράλληλα, μέτρησε 3/6 επιτυχημένες ντρίμπλες, κέρδισε 2 φάουλ, είχε 1 πάσα-κλειδί, ενώ μετέφερε την μπάλα σε 9 περιπτώσεις.

Κέρδισε τις 5 από τις 11 μονομαχίες που χρειάστηκε να δώσει με τους αντιπάλους του, ανέκτησε την κατοχή της μπάλας σε 4 περιπτώσεις και είχε 9/13 ακριβείς πάσες προς τους συμπαίκτες του.

Όπως γίνεται επομένως αντιληπτό, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού πρόλαβε σε συνεισφέρει σχεδόν σε κάθε τομέα για την Μπράιτον, να χριστεί σκόρερ και να μοιράσει ασίστ, χωρίς να χρειαστεί να… αγγίξει την μπάλα ιδιαίτερες πολλές φορές.