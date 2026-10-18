Ο Μπάμπης Κωστούλας τράβηξε ξανά τα βλέμματα, καθώς μοίρασε μία «μαγική» ασίστ στο Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας.

Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν έχει προσαρμοστεί απλώς στα δεδομένα της Premier League, αλλά πλέον φροντίζει ώστε να προσφέρει και… θέαμα στους φιλάθλους της.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός ξεκίνησε για ακόμα μία φορά στο αρχικό σχήμα των «γλάρων», στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, για την 7η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Με την Μπράιτον να έχει βάλει από νωρίς τα «θεμέλια» για τη νίκη, ο Κωστούλας ήρθε για προσθέσει το… κερασάκι στην τούρτα.

Brighton have a 3-0 lead against rivals Crystal Palace after just TEN minutes 😤 pic.twitter.com/LxDbvwfQQU — B/R Football (@brfootball) October 18, 2026

Με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών παιχνιδιού, με το σκορ ήδη στο 2-0, ο νεαρός φορ πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, είδε τον Αγιάρι και με ένα «μαγικό» τακουνάκι «έσπασε» στον συμπαίκτη του, ο οποίος με σουτ έγραψε το 3-0.

Δείτε ΕΔΩ τη «μαγική» ασίστ του Κωστούλα για το τρίτο γκολ της Μπράιτον.

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο νωρίτερα, ο Ντιέγκο Γκόμες πέτυχε ένα γκολ, το οποίο δεδομένα θα βάλει υποψηφιότητα για το βραβείο Πούσκας, καθώς σκόραρε από το… κέντρο του γηπέδου!

Δείτε ΕΔΩ το εντυπωσιακό γκολ του Ντιέγκο Γκόμες.