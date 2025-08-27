Ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ το είχε «προαναγγείλει», αλλά πλέον είναι γεγονός, καθώς Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας είναι στην αποστολή της Μπράιτον!

Η μεγάλη ώρα έφτασε! Ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας μπορεί να κάνουν το ντεμπούτο τους με την Μπράιτον.

Σε δύο αγώνες της Premier League δεν τους είχε δοθεί η ευκαιρία. Ωστόσο, ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ είχε «προαναγγείλει» ότι θα είναι διαθέσιμοι για το ματς του Carabao Cup.

Οι «γλάροι» αντιμετωπίζουν την Όξφορντ Γιουνάιτεντ (27/08, 21:45) εκτός έδρας, για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης!

Αυτό θα είναι και το πρώτο ματς, στο οποίο το ελληνικό δίδυμο θα μπορέσει να κάνει ντεμπούτο. Να υπενθυμίσουμε, πως για να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό είχαν παίξει με την Κ23 της ομάδας και μάλιστα είχαν αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις.

Ο Τζίμας το νέο «9» της Μπράιτον, τι «κρύβεται» πίσω από το «19», που διάλεξε ο Κωστούλας Η Μπράιτον έκανε γνωστούς τους αριθμούς των ποδοσφαιριστών της για τη νέα σεζόν, με τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα να κάνουν τις δικές τους επιλογές!

Ωστόσο, αυτά ανήκουν στο παρελθόν, μιας και σύμφωνα με τα όσα είπε ο προπονητής τους στη συνέντευξη Τύπου, η στιγμή που θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο «κοντοζυγώνει».

Τι είχε πει ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ:

«Και οι δύο θα είναι στην ομάδα – ας δούμε πόσο χρόνο παιχνιδιού θα έχουν. Πρέπει να έχουν λίγο χρόνο παιχνιδιού για να πλησιάσουν περισσότερο την ομάδα. Πρέπει να αξιοποιήσουν κάθε προπόνηση για να προσαρμοστούν στην ένταση. Πιστεύω ότι αύριο θα είναι η ευκαιρία να πάρουν μερικά λεπτά και να δείξουν ποιοι είναι».