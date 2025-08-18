Γίνεται μία ομάδα να είναι 22 ματς αήττητη στην Premier League, απέναντι στο Big-6; Κι όμως, η Άρσεναλ το έχει καταφέρει!

Η Premier League ξεκίνησε με ένα ξεκάθαρο ντέρμπι. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ (17/08, 0-1) ήρθαν αντιμέτωπες σε έναν αγώνα, που έβγαλε τους «κανονιέρηδες» νικητές.

Η αλήθεια είναι πως η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ ήταν αρκετά καλή και «σπατάλησε» πολλές ευκαιρίες.

Ωστόσο, το τέρμα του Ρικάρντο Καλαφιόρι ήταν αρκετό, ώστε να οι φιλοξενούμενοι να ξεκινήσουν με το… δεξί.

Με αυτόν τον τρόπο, το εντυπωσιακό σερί της Άρσεναλ, απέναντι σε ομάδες του Big-6 στην Premier League συνέχισε να «γράφει».

Kicking off our campaign with three huge points ✊

Το απίστευτο σερί της Άρσεναλ

Αν πάρουμε υπόψιν μας, μονάχα τους αγώνες της Premier League, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μετά από 22 ματς είναι αήττητοι κόντρα στο Big-6!

Κι όμως, η τελευταία της ήττα ήταν στις 26 Απριλίου του 2023, όταν μιλάμε για αγώνες του αγγλικού πρωταθλήματος. Έκτοτε μετράει 13 νίκες και εννέα ισοπαλίες, απέναντι στους «μεγάλους» του «Νησιού».

Arsenal are undefeated in 22 straight matches vs the Big 6 in the Prem.



13 wins

9 draws

13 wins
9 draws
0 defeats

Αν μεταφράσουμε την τελευταία της ήττα σε ημέρες θα πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω 844 ημέρες! Και για να βρούμε πότε ηττήθηκε τελευταία φορά από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Λίβερπουλ ή Τσέλσι θα πρέπει να πάμε πίσω τουλάχιστον 1.078 ημέρες!

Ωστόσο, κανείς θα περίμενε πως αυτήν την «υπεροχή» θα τη βρίσκαμε και στους τίτλους. Συγκεκριμένα, η Άρσεναλ έκτοτε έχει κερδίσει μόλις μία φορά το Community Shield!

Κι όμως, όσο απίθανο και να μας φαίνεται είναι πέρα για πέρα αληθινό.