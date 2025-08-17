Η Άρσεναλ ξεκίνησε όπως ήθελε στη φετινή Premier League, χάρη στη «δύναμή» της και σε ένα λάθος του Μπαγιντίρ.

Η πρώτη αγωνιστική της Premier League έφερε ένα πλατύ χαμόγελο για την Άρσεναλ. Η ομάδα του Αρτέτα πέρασε νικηφόρα από το Ολντ Τράφορντ, επικρατώντας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 0-1 (17/08).

Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Καλαφιόρι, με το γκολ που πέτυχε μόλις στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι «κανονιέρηδες» χτύπησαν με τον τρόπο που τους αρέσει περισσότερο. Με ένα κόρνερ!

A winning start to the season for @Arsenal 💪

Ωστόσο, για να έρθει η κεφαλιά από τον Ιταλό αμυντικό, χρειάστηκε μία επική… γκάφα, από τον Αλτάι Μπαγιντίρ, που υπερασπίστηκε την εστία των γηπεδούχων.

Η Άρσεναλ εκτέλεσε κόρνερ από αριστερά, ο Τούρκος γκολκίπερ δίστασε να βγει και έβαλε εντελώς λανθασμένα το χέρι του στην μπάλα, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στη μικρή περιοχή του!

Arsenal take the lead through Calafiori's header 🔴⚪️🔥 But be honest… is this a legit goal or a foul on Bayındır? 🤔👀

Το αποτέλεσμα ήταν η μπάλα να καταλήξει στον Καλαφιόρι, ο οποίος με κεφαλιά από απόσταση… αναπνοής, έγραψε εύκολα το 0-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Αυτό ήταν ακόμα μία δικαίωση για τον Μικέλ Αρτέτα και στον τρόπο προσέγγισης των στημένων φάσεων, καθώς αποτέλεσε το υπ΄ αριθμόν 31 γκολ, που επιτυγχάνει η ομάδα του, από εκτέλεση κόρνερ.